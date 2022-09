Wiceminister edukacji w Radiu Kraków: zapraszamy związkowców ze środowiska nauczycielskiego do rozmów

Zapraszamy związkowców ze środowiska nauczycielskiego do rozmów, ale mamy wrażenie, że nie ma woli kompromisu i współpracy – ocenił na antenie Radia Kraków wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. Przypomniał, że resort sukcesywnie wprowadza i planuje podwyżki dla nauczycieli.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"My stale zapraszamy związki zawodowe do rozmów, do dyskusji, niestety nie ma woli dyskusji ze strony związków zawodowych" - powiedział wiceminister pytany podczas czwartkowej rozmowy w Radiu Kraków o planowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego akcję protestacyjną.

Według niego pierwsze podwyżki dla nauczycieli w tym roku były już w maju. "Być może nie były one niesamowicie wielkie, ale nauczyciel stażysta otrzymał średnio około 155 zł, natomiast dyplomowany 286. Przypomnę, że 1 września, czyli 3 tygodnie temu nauczyciel stażysta otrzymał podwyżkę o 738 zł, natomiast kontraktowy o 332 zł. Wbrew temu, co twierdzą działacze związków zawodowych, podwyżki przewidywane od 1 stycznia dadzą kolejne kwoty podwyżek - dla stażysty 345 zł, natomiast dla dyplomowanego podwyżkę o 530 zł, to jest podwyżka o 7,8 proc." - wskazał Bernacki.

Dodał, że subwencja oświatowa w przyszłym roku będzie wynosiła 64,5 mld zł, w porównaniu z 55 mld zł w roku poprzednim.

"No i wreszcie to, co dotyczy jednostek samorządu terytorialnego - to jest to, że samorządy otrzymają prawie 14 miliardów złotych na te koszty, które mogą wynikać i będą wynikały z podwyżek cen energii elektrycznej, ale i też nośników ciepła" - zapowiedział wiceszef MEiN.

Ocenił on, że postulaty związkowców dotyczące 20-procentowej podwyżki "to jest rzucanie słów na wiatr i zbijanie kapitału politycznego".

"My prosimy związkowców, żeby jednak rozmawiali z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki (…). Zapraszamy, jesteśmy cały czas gotowi do rozmów, natomiast nie jesteśmy zwolennikami takiej dziwnej gry politycznej, która polega na tym, że rzuca się takie czy inne kwoty, czy sumy, abstrahując zupełnie od tego, co związane jest z sytuacją czy to finansową, czy energetyczną, czy również i militarną. Związki, takie mam wrażenie, zupełnie odkleiły się rzeczywistości w tych wymiarach, o których mówiłem" - zaznaczył Bernacki w rozmowie w Radiu Kraków.

Wiceminister pytany o zwiększenie subwencji na szkolnictwo wyższe powiedział: "naprawdę robimy wszystko, co możliwe, aby takie podwyżki miały miejsce".

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...