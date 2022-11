Wiceminister Kaleta dla "Rzeczpospolitej": czas przeciąć różne spekulacje i zrobić "sprawdzam" Komisji Europejskiej

Powinniśmy jak najszybciej złożyć wniosek o KPO, bo to kredyt, który już spłacamy, więc czas przeciąć różne spekulacje i zrobić "sprawdzam" Komisji Europejskiej - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski.

Kaleta został zapytany o to, dlaczego rząd PiS wciąż nie wysłał wniosku ws. wypłaty KPO. Wiceminister podkreślił, że "wedle zapowiedzi ministrów zaangażowanych w proces wniosek powinien być złożony w najbliższych dniach". "Powinniśmy to zrobić jak najszybciej, bo to kredyt, który już spłacamy, więc czas przeciąć różne spekulacje i zrobić +sprawdzam+ Komisji Europejskiej" - ocenił.

Odnosząc się do pytania o to, czy rząd powinien ubiegać się o te środki odpowiedział: "Skoro Sejm, bo przypominam, że KPO było razem z unijnym budżetem ratyfikowane ustawą, zgodził się na zaciągnięcie tego długu wspólnie poprzez UE, inne państwa swoją część kredytu wykorzystują, to jak najbardziej powinniśmy żądać wypłaty tych środków".

Dodał, że Solidarna Polska była przeciw takiej konstrukcji budżetu i władzy KE nad środkami. "Nasze obawy się potwierdziły, bo faktycznie jesteśmy szantażowani finansowo. Jednak rozwiązania te weszły w życie i za ten kredyt płacimy. Mało kto wie, ale Polska zapłaciła już niemal 3 miliardy złotych bezpośrednio w podwyższonej składce za KPO i będziemy spłacać ten kredyt przez kilkadziesiąt lat, więc nie ma na co czekać" - ocenił.

Dodał, że od 2018 roku Polska dokonała co najmniej pięciu ustępstw w formie ustawy i rezygnacji z weta budżetowego. "Za każdym razem zamiast zamknięcia sporu Komisja Europejska stawiała nowe żądania, oczywiście na wezwanie polskiej opozycji, ale jednak Solidarna Polska przestrzegała, że tak dokładnie będzie" - mówił.

"W zakresie spraw pozostających w zainteresowaniu naszego środowiska umowa o KPO została wykonana poprzez wprowadzenie testu niezawisłości w prezydenckiej ustawie, likwidacji Izby Dyscyplinarnej i wprowadzenia procedur weryfikacji orzeczeń przez nią wydanych wobec sędziów" - dodał.