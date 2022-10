Wiceminister Kaleta o wyroku ws. Juszczyszyna: ETPCz dąży do wewnętrznej destabilizacji naszego kraju

Europejski Trybunał Praw Człowieka dąży do wewnętrznej destabilizacji naszego kraj. Ten wyrok nie ma mocy wiążącej wobec i ma znaczenie wyłącznie polityczne - ocenił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta odnosząc się do decyzji ETPCz ws. sędziego Pawła Juszczyszyna.

W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że zawieszenie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego za wydanie orzeczenia sądowego naruszyło jego prawa.

W ogłoszonym wyroku ETPCz zwrócił m.in. uwagę na "poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która zawiesiła sędziego w obowiązkach za zweryfikowanie niezawisłości innego sędziego powołanego z rekomendacji zreformowanej KRS (Krajowej Rady Sądownictwa)". Zdaniem Trybunału Izba Dyscyplinarna nie spełnia kryteriów "sądu ustanowionego przez prawo". W związku z tym ETPCz orzekł, że "zawieszenie sędziego sądu cywilnego za wydanie orzeczenia sądowego naruszyło jego prawa".

W ocenie wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety, "Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że każdy sędzia może decydować o statusie innego sędziego, co prowadziłoby do anarchii". "Taki wymóg stawiany jest tylko Polsce, co pokazuje, że ten trybunał dąży do wewnętrznej destabilizacji naszego kraju" - podkreślił.

Jak wskazał wiceszef MS, ETPCz "nigdy takich zarzutów nie stawiał Rosji, szanuje rosyjskich sędziów, a polscy sędziowie mogą być podważani jako niepraworządni". "Ten wyrok nie ma mocy wiążącej wobec Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że wyrok ETPCz w zakresie statusu polskich sędziów są wydawane poza przyznanymi temu trybunałowi kompetencjami, więc ma on znaczenie wyłącznie polityczne" - zaznaczył Kaleta.

Jak dodał, ETPCz "nie jest instytucją Unii Europejskiej nawet". "Rozumiem, że sędziowie próbują rozszerzać swoje kompetencje, również w ramach międzynarodowych trybunałów, ale organizacja wymiaru sprawiedliwości jest autonomiczną kwestią państwa członkowskiego" - zaznaczył.

Izba Dyscyplinarna SN jeszcze w maju br. uchyliła zawieszenie w czynnościach służbowych olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna. Został on zawieszony ponad dwa lata temu w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.

Sędzia Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 4 lutego 2020 r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Obniżono też wtedy o 40 proc. jego wynagrodzenie. Został odsunięty od orzekania, ponieważ rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.