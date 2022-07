Wiceminister Kaleta: Polska i inne kraje UE domagają się ukarania sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie

Polska i inne państwa UE domagają się pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie - powiedział we wtorek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który uczestniczył tego dnia w nieformalnym posiedzeniu unijnych ministrów sprawiedliwości w Pradze. Jak dodał, na spotkaniu mówiono o międzynarodowym śledztwie w sprawie zbrodni popełnianych przez wojsko rosyjskie na Ukrainie.

Kaleta podkreślił w rozmowie z polskimi dziennikarzami, że międzynarodowy zespół śledczy badający rosyjskie zbrodnie został powołany dzięki inicjatywie Polski, Litwy i Ukrainy. Zwrócił uwagę, że urzędnicy Komisji Europejskiej często wskazują go jako przykład koordynacji współpracy w ramach Unii Europejskiej, ale inicjatywa pochodziła od polskiej prokuratury.

Wyraził nadzieję, że UE przyjmie akty prawne, które umożliwią ściganie zbrodniarzy wojennych, a także że dzięki temu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zgromadzi kompleksowy materiał dowodowy, a społeczność międzynarodowa postawi przed sądem odpowiedzialnych za mordowanie cywilów na Ukrainie.

Jak zapowiedział wiceszef resortu sprawiedliwości, Polska będzie zabiegać o to, by na jednym z kolejnych posiedzeń przyjęto konkluzje dające jasny sygnał dla służb i prokuratur w innych państwach, że ministrowie sprawiedliwości są po tej stronie, która żąda pociągnięcia do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych mordujących Ukraińców. Powiedział również, że uczestnicy wtorkowego posiedzenia przyjęli brawami ministra sprawiedliwości Ukrainy Denysa Maluskę. Kaleta podkreślił, że jego obecność miała charakter symboliczny, ale za kilka lat będzie już stały.

Maluska powiedział dziennikarzom w Pradze, że autorzy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w tym prezydent Rosji Władimir Putin i minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, skończą w więzieniu. Jego zdaniem pytanie nie brzmi "czy", tylko "kiedy". Jako ważne wskazał, by karać nie tylko żołnierzy, którzy są odpowiedzialni za konkretne zbrodnie wojenne, ale przede wszystkim przywódców Federacji Rosyjskiej. Ocenił, że mogliby być sądzeni przez międzynarodowy wymiar sprawiedliwości zaocznie.

Z Pragi Piotr Górecki