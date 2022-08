Wiceminister Kaleta: widzimy, że będzie gigantyczna obstrukcja Izby Odpowiedzialności Zawodowej

Izba Odpowiedzialności Zawodowej powinna działać, jednak już widzimy, że będzie również jej gigantyczna obstrukcja - mówił w czwartek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Wiceminister Kaleta, który w czwartek był gościem radia Wnet, został zapytany o Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. "Czekamy aż system dyscyplinarny sędziów będzie funkcjonował, ponieważ widzimy, że poprzez polityczne działania grupy sędziów - również klękanie za granicą o wsparcie polityczne - dzisiaj sędziowie cieszą się nie tylko immunitetem formalnym, który im przysługuje z konstytucji, ale ciężko jest w razie naruszeń prawa uchylać ten immunitet, ponieważ storpedowano, sparaliżowano ten system obstrukcją i dążeniem do anarchii" - podkreślił Kaleta.

Przypomniał, że "prezydent miał konkretną wizję rozwoju sytuacji, a my w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Solidarnej Polsce mieliśmy inną koncepcję". Jak jednak podkreślił, "w duchu lojalniej współpracy w obozie, również dzięki temu, że nasze pewne uwagi zostały w tym procesie uwzględnione, uznaliśmy, że jeśli to ma być środek do celu, czyli do pieniędzy unijnych, to nie będziemy stali na przeszkodzie, żeby nas nie winić za to, że tych pieniędzy nie ma". "Niestety nasze przewidywania w tym obszarze okazały się być słuszne" - zaznaczył.

W jego ocenie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej powinna działać. "Jednak już widzimy, że będzie również gigantyczna jej obstrukcja" - podkreślił. Kaleta wskazał na "wyśmiewanie procedury losowania, a to - jego zdaniem - "jest normalna procedura, która odbywa się przed PKW zawsze przed wyborami, nie mówiąc już o wielkich turniejach piłkarskich, kiedy zawsze w ten sposób się losuje, kiedy losowanie jest transmitowane".

Wiceminister sprawiedliwości zwrócił również uwagę na "głosy kwestionujące np. to, że prezydent może dokonać tego wyboru". "Przecież jasnym jest, że powołanie sędziów do konkretnego sądu, do konkretnych czynności w Sądzie Najwyższym jest jego prerogatywą i wpisuje się w konstytucyjność" - podkreślił. Jego zdaniem, jest to "kwestionowanie wręcz legalności czy mandatu tej Izby". "Wrócą różne zarzuty, takie jak wobec Izby Dyscyplinarnej. Ba - już Europejski Trybunał Praw Człowieka zanim prezydent wskazał tych sędziów, już zakazuje pracy tej Izbie" - podkreślił Kaleta.

Pytany z kolei o to, czy Zjednoczona Prawica dotrwa do wyborów parlamentarnych i będzie wspólna lista Zjednoczonej Prawicy, wiceminister Kaleta podkreślił, że "taka konstrukcja polityczna zdała kilkukrotnie egzamin". "Polska bardzo na tym skorzysta, bo mamy od wielu lat stabilne rządy, dzięki którym Polska się rozwija, a Polacy mają bardziej dostatnie życie. Również pracujemy nad tym, żeby te więzy koalicyjne, siła lojalności, zrozumienie i wieloaspektowość patrzenia na losy Polski, zostały zachowane i żeby ten start był wspólny" - mówił.

Losowanie sędziów w SN związane jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy której m.in. zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

Kandydatami do orzekania w Izbie są: Andrzej Siuchniński, Marek Piertuszyński, Mariusz Łodko, Paweł Wojciechowski, Marek Siwek, Kamil Zaradkiewicz, Marek Dobrowolski, Marcin Krajewski, Grzegorz Misiurek, Maria Szczepaniec, Włodzimierz Wróbel, Adam Redzik, Dariusz Świecki, Krzysztof Staryk, Bohdan Bieniek, Dariusz Dończyk, Marcin Łochowski, Wiesław Kozielewicz, Marek Motuk, Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Tomasz Przesławski, Jerzy Grubba, Barbara Skoczkowska, Tomasz Artymiuk, Roman Trzaskowski, Paweł Księżak, Zbigniew Korzeniowski, Rafał Malarski, Ewa Stefańska, Paweł Kołodziejski, Paweł Grzegorczyk, Jacek Grela.

Wśród wylosowanych sędziów znajdują się zarówno ci, którzy zostali rekomendowani przez obecną KRS, jak również przez poprzednie składy Rady, a także osoby, które orzekały wcześniej w zlikwidowanej Izbie Dyscyplinarnej.

Po wejściu w życie nowelizacji wyznaczono również pięcioro sędziów, którzy tymczasowo orzekają w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i przewodniczącego dwóch wydziałów tej Izby. Jest nim - do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziów na stałą kadencję - sędzia Wiesław Kozielewicz. Obowiązki prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej pełni zaś obecnie I prezes SN.