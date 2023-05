Wiceminister Kanthak o Suwerennej Polsce: to jest nasz nowy etap działalności

To jest nasz nowy etap działalności; te same osoby, ale trochę inna agenda polityczna, z którą idziemy do wyborów - powiedział w poniedziałek wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak, nawiązując do zmiany nazwy swojej partii z Solidarnej Polski na Suwerenną Polskę.

W środę w Warszawie odbyła się konwencja, podczas której dokonano zmiany nazwy ugrupowania, któremu przewodniczy Zbigniew Ziobro - z Solidarna Polska na Suwerenna Polska.

Wiceminister Kanthak podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie stwierdził, że ugrupowanie rozpoczęło "nowy etap działalności". "Te same osoby, ale trochę inna agenda polityczna, z którą idziemy do wyborów, którą prezentujemy mieszkańcom Polski, w tym mieszkańcom Lubelszczyzny" - powiedział.

"Najważniejszym punktem założycielskim naszej formacji jest to, że chcemy przeciwstawić się tworzeniu superpaństwa europejskiego" - powiedział Kanthak dodając, że to "zagroziłoby suwerennej Polsce" i jest to "plan rozpisany na lata".

Jako źródło zagrożenia dla suwerenności wskazał Niemcy, które "stawiały na sojusz z Rosją", ale wojna na Ukrainie spowodowała, że "straciły swój wizerunek na arenie międzynarodowej".

"Niemcy stwierdziły, że muszą zmienić traktaty. Już nie wystarcza obsadzać na ważnych stanowiskach takich osób jak Donald Tusk, żeby mieć wpływ na to jak państwa członkowskie będą się odnosiły do funkcjonowania UE, tylko teraz trzeba zrobić coś więcej, czyli wprowadzić jedno państwo europejskie" - powiedział. Zdaniem Kanthaka, to jest "olbrzymie zagrożenie".

Kolejnym postulatem Suwerennej Polski - jak wskazał - jest renegocjacja umów z UE, bo widać tendencję do odcinania "kawałek po kawałku" kompetencji zarezerwowanych dla państw. "To się robi poprzez m.in. orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie spraw, które nie dotyczą UE" - wyjaśnił.

Nawiązując do unijnego pakietu "Fit for 55" Kanthak stwierdził, że pakiet klimatyczny jest formą "vendetty" wiceszefa KE Fransa Timmermansa wymierzonej w Polskę. "Są to pobudki czysto polityczne, niemające związku z żadną racjonalną transformacją energetyczną, ponieważ ten cały pakiet, te wszystkie rozwiązania prawne prowadzane są z boku traktatów" - argumentował Kanthak. Jego zdaniem, Timmermans i Komisja Europejska "próbuje wykiwać Polaków przyjmując tego typu akty prawne, które nie wymagają jednomyślności".

"Po to jest też Suwerenna Polska, aby takim działaniom się przeciwstawiać" - podkreślił dodając, że "my chcemy demokracji, a nie eurokracji".