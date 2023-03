Wiceminister klimatu: uchwała rządu ws. lasów wpisuje się w działania Solidarnej Polski

Nie wyobrażamy sobie, aby kwestie lasów znalazły się pod wpływem działań organów unijnych, które ingerowałyby w sposób gospodarki na tych terenach. Stąd także uchwała rządu, która wpisuje się w działania Solidarnej Polski - powiedział wiceminister klimatu i środowiska, polityk tej partii Edward Siarka.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała wcześniej w mediach społecznościowych, że na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów. "Lasy to nasze dobro narodowe i to leśnicy wiedzą jak o nie zadbać. Propozycje KE w tym zakresie byłaby niszcząca polskie lasy. Polskie lasy w polskich rękach na zawsze" - napisała minister Moskwa.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie Siarka w podjętej uchwale "rząd polski w sposób wyraźny zwraca uwagę na to, aby (...) przestrzegać zawsze tych zapisów, które mówią o tym, że lasy są wyłączną kompetencją państwa narodowych". "To jest dzisiaj sprawa fundamentalna dla nas, jeśli idzie o kwestie obrony suwerenności, obrony naszych interesów gospodarczych i również wielkiego dorobku leśników wypracowanego przez sto lat funkcjonowania Lasów Państwowych" - zaznaczył.

Jednocześnie Siarka przypomniał, że w zeszłym tygodniu Solidarna Polska zainicjowała komitet inicjatywy ustawodawczej "w celu obrony polskich lasów". Jak zapowiadała SP projekt ma "nie pozwolić, żeby polskie kompetencje w zakresie leśnictwa były zawłaszczane przez UE", a na każde takie działanie będzie musiała być zgoda Sejmu.

"Mam nadzieję, że również ta dziś przyjęta uchwała Rady Ministrów będzie dodatkowym elementem wzmacniającym nasze stanowisko, stanowisko Solidarnej Polski, idące w kierunku obrony naszej suwerenności, naszej gospodarki i w obronie polskich lasów" - podkreślił Siarka.

Z kolei inny z polityków SP, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś powiedział, że obecnie jego ugrupowanie czeka na decyzję marszałek Sejmu w sprawie zarejestrowania komitetu inicjatywy ustawodawczej. Jak zapowiedział po postanowieniu marszałek "ruszamy ze zbiórką podpisów, chcemy jak najszybciej zebrać te podpisy, bo rzeczywiście polskie lasy są zagrożone".

"Jednak dziś stała się także rzecz bardzo ważna. Rada Ministrów podjęła uchwałę i bardzo dziękujemy, że ta uchwała została podjęta, że premier podjął taką decyzję we współpracy z ministerstwem klimatu. To pokazuje, że sprawa jest naprawdę poważna i to nie jest jakaś inicjatywa wyłącznie polityczna. My realnie bijemy na alarm" - podkreślił Woś.

Dodał, że rząd w uchwale w obronie polskich lasów wyraźnie pokazał, jakie są zagrożenia, co jest wyłączną kompetencją państw członkowskich UE i na co się nie zgodzimy. "Jestem przekonany, że nasze działania obronią polskie lasy i cieszę się, że razem z leśnikami murem stoimy za obroną polskiej suwerenności i za tym, żeby decyzje były podejmowane w Warszawie, a nie wbrew Polakom, czy nie w interesie Polski, w Brukseli lub Berlinie" - mówił Woś.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica powiedział zaś, że bardzo się cieszy, iż "rząd Zjednoczonej Prawicy poparł naszą inicjatywę w obronie polskich lasów". "Jesteśmy silni i gotowi, żeby wygrać tę wielką batalię wyborczą jesień 2023 r. Myślę, że damy radę, że polska prawica pokaże teraz wielką swoją moc" - dodał.

Sprzeciw wśród polityków partii rządzącej jak i leśników wzbudziła m.in. propozycja ws. przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych UE. W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty.

Ponadto na początku marca Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo kwestionować przed sądem plany urządzenia lasu. Sprawa dotyczyła skargi skierowanej przeciwko Polsce przez KE. Komisja zarzuciła Polsce naruszenie przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej poprzez wprowadzenie do prawa krajowego przepisów, zgodnie z którymi "gospodarka leśna prowadzona w oparciu o dobrą praktykę nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody na mocy ww. dyrektyw". Drugi zarzut dotyczył braku możliwości zaskarżenia do sądu przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasu.