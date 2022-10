Wiceminister Kraska: do tej pory przeciwko grypie zaszczepiło się 319 tysięcy Polaków

W tym roku szczepienia przeciwko grypie są cały czas dostępne. Do tej pory zaszczepiło się 319 tysięcy Polaków, z czego 217 tysięcy to osoby powyżej 60 roku życia - powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wiceminister podczas rozmowy w TVP Info podkreślił, że w minionym roku niemal dwukrotnie powiększyła się liczba osób zaszczepionych przeciwko grypie. "Poprzednie lata to było około 4 procent, a miniony rok to już prawie 8 procent. To jest ciągle mało" - skomentował.

Dodał, że w tym roku szczepienia przeciwko grypie są cały czas dostępne. "Na ten moment przeciwko grypie zaszczepiło się 319 tysięcy osób, z czego 217 tysięcy to osoby powyżej 60 roku życia. Potwierdza to, że seniorzy są najbardziej zdyscyplinowaną grupą i bardzo dobrze" - powiedział.

Zdaniem ministra "to jest ten moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić przeciwko grypie".

"Moi rodzice są już zaszczepieni, a są w wieku powyżej 80 roku życia. Także polecam osobom starszym, żeby nie bać się tej szczepionki. Ta szczepionka jest, tak jak i ta na koronawirusa, szczepionką bardzo przyjazną, sprawdzoną,(...) a zabezpieczająca nas przed ciężkimi powikłaniami, na przykład kardiologicznymi" - wyjaśnił.

Jak poinformował wiceminister, ponad 200 osób umiera rocznie w Polsce z powodu powikłań pogrypowych. "Myślę, że każdego zgonu spowodowanego tymi powikłaniami, można uniknąć" - podsumował wiceminister Kraska.