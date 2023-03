Wiceminister Kraska: jesteśmy w szczycie wiosennej fali koronawirusa

Jesteśmy teraz w szczycie wiosennej fali koronawirusa, mamy blisko 5 tys. nowych przypadków. Wirus niestety nie odpuszcza. Widzimy to także w liczbie hospitalizowanych, to też rekordowa liczba – ponad 2,6 tys. osób – poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceszef MZ poinformował w Programie I Polskiego Radia, że zgodnie z najnowszym raportem w Polsce potwierdzono 4834 nowe przypadki COVID-19.

"Takiej liczby nowych zakażeń, jeśli chodzi o COVID-19,nie mieliśmy od dawna. Nasze prognozy to przewidywały. Jesteśmy teraz w szczycie fali wiosennej. Myślę, że ten tydzień będzie przełomowy, bo prognozy, które otrzymujemy (...) pokazują, że potem będzie już tendencja spadkowa" - wskazał wiceminister Kraska.

Przekazał, że ostatniej dobry zmarło 18 osób z COVID-19. "Wirus niestety nie odpuszcza. Widzimy to także w liczbie osób, które są hospitalizowane. To też jest teraz rekordowa liczba - ponad 2600 osób. 44 osoby są podłączone do respiratora, czyli są w stanie ciężkim" - podkreślił wiceminister.

Wyraził nadzieję, że to już "ostatni pomruk COVID-19, jeżeli chodzi o wiosnę 2023".

Wiceszef MZ zwrócił uwagę, że wirusy atakują także dzieci. "Prawie 65 proc. łózek w szpitalach jest zajętych przez dzieci" - podał.

Pytany, co jest groźniejsze, grypa czy covid, wiceminister odpowiedział, że pod względem śmiertelności jest to covid.

"Grypa pod względem powikłań stałych, szczególnie jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, zostawia czasem ślad do końca życia. I to najczęściej dotyczy osób młodych" - zaznaczył Kraska.