Wiceminister Kraska: Ponad 2,7 mld zł na leczenie stomatologiczne w 2023 r.

Na leczenie stomatologiczne w 2023 r. mamy zaplanowane ponad 2,7 mld zł. To znaczny wzrost od 2020 r. – powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Posłowie opozycji wskazywali, że nakłady na stomatologię w stosunku do całych nakładów na świadczenia zdrowotne są niewielkie.

W czwartek sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła informację na temat funkcjonowania publicznej opieki stomatologicznej dla dzieci i dorosłych

"Jeżeli spojrzymy na finansowanie świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego, to jeżeli spojrzymy na lata 2020-2023 zaobserwujemy wzrost o ponad 70 proc. I tak w roku 2020 nakłady na leczenie stomatologiczne wynosiły 1 mld 630 mln 349 tys. zł, a w planie na rok 2023 mamy zaplanowaną kwotę w wysokości 2 mld 774 mln 686 tys." - mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Dodał, że NFZ w 2022 r. zwiększył wydatki na leczenie stomatologiczne o ponad 54 mln.

Kraska mówił tez o liczbie stomatologów w Polsce. Powiedział, że 3 stycznia 2022 r. zarejestrowanych było w Polsce 43 634 lekarzy dentystów mających prawo wykonywania zawodu. Zaznaczył, że liczba studentów na kierunku lekarsko-dentystycznym od kilku lat "jest dość stała". "Od roku 2019 jest to 4384, w ostatnim roku na studiach magisterskich stacjonarnych i równoważnych uczyło się 4428 studentów" - przekazał.

Rajmund Miller (KO) zapytał Kraskę o nakłady na stomatologię procentowo w stosunku do całych nakładów na świadczenia zdrowotne, bo - jak argumentował - bez takiej informacji trudno oceniać, czy jest postęp w opiekę stomatologiczną.

"Ostatnie lata, i to NIK wykazała, to jest zdecydowany spadek procentowo środków, które są przekazywane na opiekę stomatologiczną. 2019 r. był najgorszy w historii. (...) To było 2,21 proc. środków przeznaczanych w ogóle na opiekę medyczną przez NFZ" - wskazywał.

Z kolei Andrzej Sośnierz (Polskie Sprawy) podkreślił, że trzeba zmienić politykę finansową dotyczącą stomatologii. Jako rozwiązanie wskazał np. leczenie w 90-100 proc. z NFZ dzieci i osób z niepełnosprawnością, a dorosłych - za dopłatą. Ocenił, obecnie fundusz oferuje symboliczne świadczenia.

"Wydawanie tych pieniędzy z funduszu też jest iluzoryczne. Ono nie osiąga żadnych istotnych celów w zakresie polityki zdrowotnej, więc wszyscy się nawzajem od wielu lat - wszystkie ekipy po kolei - okłamujemy, wydajemy jakieś pieniądze na stomatologię, które nie przynoszą żadnego istotnego społecznego efektu" - ocenił.

Komisja poruszyła też tematykę leczenia stomatologicznego osób z niepełnosprawnością. "To finansowanie jest w tej chwili oczywiści większe niż osób zdrowych, bez niepełnosprawności, ale nie pokrywa rzeczywiście tego lecenia" - powiedziała Kraska. Wskazał, że leczenie tej grupy osób znacząco podraża to, że wykonywane jest w znieczuleniu, w obecności anestezjologa. Kraksa zapowiedział zmiany w tym zakresie.

"Chcemy po prostu wydzielić w tej usłudze opiekę anestezjologiczną, która w tej chwili jest dość droga" - przekazał.