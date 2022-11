Wiceminister Kraska: sytuacja epidemiczna jest dość stabilna

Sytuacja epidemiczna jest dość stabilna. Prognozy na najbliższy miesiąc są uspokajające, ale eksperci mówią, że przełom roku może spowodować jakiś wzrost liczby zakażeń- powiedział w niedzielę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wskazał, że szczególnie osoby z grupy ryzyka powinny przyjąć dawki przypominające szczepień przeciw COVID-19.

Wiceszef MZ Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że obecnie obserwowana jest tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o liczbę nowych zakażeń koronawirusem.

"Dziś jest 100 nowych przypadków. Jeżeli popatrzymy tydzień do tygodnia to jest prawie o 40 proc. mniej, niż to było w poprzednią niedzielę, czyli ta tendencja spadkowa zdecydowanie jest ugruntowana. 10 proc. tylko jest dodatnich testów, które wykonujemy, czyli także jest tendencja spadkowa. Ale myślę, że to, co najważniejsze w tej chwili, to ilość zajętych łóżek. Jest ich 1041, w porównaniu do poprzednich danych, to spadek o ponad 300 łóżek, czyli widzimy bardzo realny spadek zakażeń, które przekładają się na liczbę osób hospitalizowanych. Współczynnik R jest poniżej jedności - 0,71. Te wszystkie dane pokazują, że sytuacja jest dość stabilna" - mówił Kraska.

Przekazał, że "pojawiły się nowe subwarianty omikronu - BQ.1 i BQ.1.1". "On już zaczyna wypierać te poprzednie warianty. Dobrą informacją jest to, że nie widzimy, żeby powodował wzrost liczby osób, które są hospitalizowane" - dodał.

Wskazał, że "nasze społeczeństwo ma już pewną odporność". "My wdrożyliśmy badanie, aby stwierdzić w sposób naukowy, jaki procent naszego społeczeństwa, posiada przeciwciała przeciwko Covid-19. Niestety te dobre informacje, które przekazujemy codziennie, wpływają na to, że zainteresowanie tą drugą dawką przypominającą szczepionki, jest malejące. To mnie bardzo martwi, bo w tej chwili mamy zaszczepionych ponad 2,5 mln osób drugą dawką przypominającą. Teraz jest najlepszy okres, aby szczepionkę przyjąć, także razem ze szczepionką przeciwko grypie" - podkreślił.

Jak mówił, "prognozy na najbliższy miesiąc są uspokajające, ale eksperci mówią, że grudzień i przełom roku może spowodować jakiś wzrost zakażeń". "Nie mówię, że będzie lawinowy, duży, ale myślę, że szczególnie osoby z grupy ryzyka, czyli powyżej 60. roku życia, z wielochorobowością, powinny przyjąć drugą dawkę przypominającą, ponieważ to zdecydowanie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu (choroby - przyp. PAP), ale także śmierci" - podkreślił wiceminister zdrowia.

Przekazał, że należy też spodziewać się kumulacji zakażeń grypy.

Minionej doby badania potwierdziły 100 zakażeń koronawirusem, w tym 7 ponownych. Nie zanotowano przypadków śmierci osób z COVID-19. Wykonano 2464 testy w kierunku SARS-CoV-2.

Łącznie - jak podano w niedzielę - od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 mln 343 tys. 775 przypadków. Zmarło 118 tys. 170 osób z COVID-19.