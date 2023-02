Wiceminister Kraska: wprowadzamy pilotaż sieci kardiologicznej w woj. łódzkim

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o włączeniu województwa łódzkiego do pilotażu sieci kardiologicznej. "Wprowadzenie sieci zdecydowanie przyspieszy diagnostykę i pomoc dla pacjentów leczonych kardiologicznie" - podkreślił Kraska.

Wiceszef resortu zdrowia o włączeniu Łódzkiego do pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej poinformował na wtorkowej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie oddziału NFZ w Łodzi. Jak mówił Kraska, woj. łódzkie dołączyło do trwającego od półtora roku pilotażu sieci w woj. mazowieckim oraz do Pomorskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Śląskiego i Małopolskiego, które są obecnie włączane do programu.

"Podobnie, jak w Krajowej Sieci Onkologicznej chcemy uprosić i skrócić czas oczekiwania pacjenta na kontakt z kariologiem. Pandemia pokazała, że te dwie dziedziny - kardiologia i onkologia są tymi obszarami zdrowia, w których kontakt pacjenta ze specjalistą powinien być jak najszybszy" - powiedział Kraska.

Wyjaśnił, że do sieci włączone zostaną szpitale z całego regionu na tzw. drugim poziomie referencyjności oraz lekarze rodzinni, którzy będą mogli w szybki sposób skontaktować pacjenta wymagającego specjalistycznego leczenia z kardiologiem. Pierwsza wizyta u kardiologa powinna zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu.

"Chcemy, aby dostęp do lekarza kardiologa był jak najszybszy. Trwający od półtora roku pilotaż w woj. mazowieckim pokazał, że zdecydowanie skrócił się czas oczekiwania pacjenta na pierwszą wizytę u kardiologa. Na Mazowszu to aktualnie około trzech tygodni. Wprowadzenie sieci w woj. łódzkim zdecydowanie przyspieszy diagnostykę i pomoc dla pacjentów leczonych kardiologicznie" - zaznaczył wiceminister zdrowia.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wskazał, że woj. łódzkie zostanie pokryte równomiernie szpitalami, które zostały włączone do sieci. W samej Łodzi są to dwa szpitale - im. Biegańskiego oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM. W regionie będą to zaś placówki w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Zgierzu. Na poziomie I włączonych zostanie kilkadziesiąt poradni POZ i kardiologicznych.

Dzięki temu łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalisty oraz profesjonalnej terapii do końca 2024 r. ma zyskać blisko 160 tys. osób.

Konsultant krajowy ds. kardiologii prof. Tomasz Hryniewiecki przypomniał, że w Polsce wciąż choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów.

"Dlatego przed nami wielka praca. Musimy skrócić kolejki do kardiologa. Konieczne są zmiany organizacyjne i taką propozycją jest sieć kardiologiczna. To szybsza droga pacjenta od pierwszego podejrzenia choroby serca postawionego przez lekarza rodzinnego do specjalisty kardiologa, który jako specjalista-konsultant stawia rozpoznanie i proponuje leczenie w najlepszych ośrodkach na terenie województwa. Po jego zakończeniu pacjent wraca do lekarza rodzinnego" - wyjaśnił.

Decyzję o zgłoszeniu do diagnostyki i leczenia w ramach sieci kardiologicznej dokonuje lekarz rodziny w przychodni POZ, poradni kardiologicznej, oddziale o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych. Warunkiem zgłodzenia pacjenta jest rozpoznanie u pacjenta jednej z czterech jednostek chorobowych: nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, niewydolność serca, nadkomorowe i komorowe zaburzenie rytmu i przewodzenia, wady serca zastawkowe.

Dyrektor łódzkiego oddziału NFZ Artur Olsiński Dyrektor ŁOW NFZ poinformował, że na terenie woj. łódzkiego działają 22 oddziały kardiologiczne oraz około 70 poradni kardiologicznych. "Na razie mamy zgłoszenia od 45 podmiotów, które chcą realizować świadczenia w ramach sieci, ale lista jest otwarta i liczymy, że będzie ich zdecydowanie więcej" - poinformował.