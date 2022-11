Wiceminister Kraska: Zachorowań na COVID-19 jest mniej niż w poprzednich miesiącach

Zachorowań na COVID-19 jest mniej niż w poprzednich miesiącach – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jednocześnie wskazał, że jesień i zima to okres, gdy w sposób naturalny spada odporność. Zaapelował do osób starszych i z grup ryzyka o szczepienia przeciw COVID-19 i grypie

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w środę w Polskim Radio 24 pytany był m.in. o sytuację epidemiczną w Polsce, o to, czy pandemia COVID-19 już nas porzuciła całkowicie.

"Myślę, że całkowicie jeszcze nie, ponieważ codziennie mamy informacje o nowych przypadkach" - odpowiedział wiceminister.

Zwrócił uwagę, że jesień i zima to czas, gdy w sposób naturalny spada nasza odporność. Zaznaczył, że spada także odporność osób, które latem przechorowały covid.

"Możliwość kolejnego zakażenia i zachorowania jest na pewno w okresie jesienno-zimowym jest zdecydowanie większa. Pojawił się nowy subwariant koronawirusa, który powoduje, że nowe zachorowania na pewno będą się pojawiały" - zaznaczył Kraska.

"Wszystkie nasze prognozy nie przewidują jakiejś kolejnej dużej fali zachorowań, wzrost zakażeń może być dopiero pod koniec stycznia. Mamy także grypę i trudno nam będzie rozpoznać, czy chorujemy na grypę, czy na koronawirusa" - wskazał.

"Apeluję, szczególnie do osób z grup ryzyka, czyli do osób starszych, by szczepić się i na COVID-19, i na grypę. Szczepienia pokazały, że są skuteczne" - mówił wiceminister.

We wtorek na stronach rządowych podano, że minionej doby badania potwierdziły 597 zakażeń koronawirusem, w tym 119 ponownych. Zanotowano 8 przypadków śmierci osób z COVID-19. Wykonano 7616 testów w kierunku SARS-CoV-2.

Tydzień temu, 15 listopada, podano, że jest 688 zakażeń i 17 zgonów osób z COVID-19. Dwa tygodnie temu, 8 listopada, informowano, że badania potwierdziły 746 zakażeń koronawirusem, było 8 przypadków śmierci osób z COVID-19.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 349 525 przypadków. Zmarły 118 282 osoby z COVID-19.