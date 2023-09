Wiceminister Machałek: Musimy tak uczyć, by każdy był gotowy do uczenia się przez całe życie

Musimy tak uczyć, by każdy człowiek był gotowy do uczenia się przez całe życie - powiedziała w czwartek wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Wskazała też na mądre doradztwo zawodowe oraz rozwijanie takich kompetencji jak komunikacja, odpowiedzialność i przedsiębiorczość.

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek otworzyła w czwartek w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej koło Warszawy "Kongres Rozwoju Energii Przyszłości. Zawody Przyszłości"

W swoim wystąpieniu wiceminister przywołała informacje, z których wynika, że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji na świecie 85 mln ludzi starci prace w tych zawodach, które są obecnie, ale jednocześnie 100 mln zyska inną pracę w związku z tymi zmianami. "To jest oczywiście przewidywanie" - zaznaczyła. Przywołała też inne informacje, z których wynika, że 60 proc. obecnych dzieci będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. "Prawie 40 proc. osób dorosłych będzie musiało się przekwalifikowywać" - dodała.

"Co w związku z tym musimy robić? Tak uczyć, by każdy człowiek miał gotowość do uczenia się przez całe życie" - powiedziała Machałek. Wskazała, że bardzo istotne jest by być otwartym na nowe kompetencje, a także "wiedzieć, że nasze przewidywania są trochę przewidywaniami".

Stąd - jak mówiła - konieczne jest mądre doradztwo zawodowe, uczenie umiejętności podstawowych, przekrojowych, przygotowanie do uczenie się przez całe życie, oraz rozwijanie tych kompetencji, które zawsze są bardzo ważne: umiejętności porównywania się, komunikacji, odpowiedzialność, etyka zawodowa, odwaga, przedsiębiorczość. "To są cechy, które niezależnie od kompetencji przyszłości są tymi kompetencjami, które są bardzo potrzebne i to zarówno w zawodach tradycyjnych, bo są pewne zawody, które się nie zmienią, i jak i w tych zawodach, które możemy przewidywać, że za pięć, dziesięć lat będą tymi, które zmienią naszą rzeczywistość" - zaznaczyła.

Wiceminister wskazała na powstające branżowe centra umiejętności. Mają to być ogólnopolskie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępne dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych uczących się osób. Mają przygotowywać kadry na potrzeby poszczególnych branż w ścisłej współpracy z przedstawicielami tych branż. "To nie będą bardziej nowoczesne szkoły branżowe - chcę to bardzo mocno podkreślić. To są miejsca, które maja łączyć świat szkół, biznesu i uczelni, by przewidywać kompetencje i umiejętności w danych branżach i reagować w danym momencie - przygotowywać kadry do zmieniającej się rzeczywistości zawodowej" - wyjaśniła Machałek.

Podczas "Kongresu Rozwoju Energii Przyszłości. Zawody Przyszłości" eksperci z branży energetycznej, naukowcy, analitycy i przedsiębiorcy mają dyskutować o wyzwaniach i szansach związanych m.in. z transformacją energetyczną, rozwojem sztucznej inteligencji i nowych technologii oraz o konieczności dostosowania kształcenia do wyzwań współczesnego świata.