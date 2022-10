Wiceminister Machałek: Zależy nam, żeby rodzina, w której jest dziecko z niepełnosprawnością, nie była sama

Zależy nam, żeby rodzina, która dowiaduje się, że dziecko może być zagrożone niepełnosprawnością, nie została z tym sama – poinformowała wiceszefowa MEiN Marzena Machałek. Dodała, że należy stworzyć system, w którym doradca rodzinny skontaktuje się z taką rodziną i udzieli jej potrzebnych informacji.

Konferencja naukowa "Uwarunkowania dzietności", która wpisuje się w program III Kongresu Demograficznego, rozpoczęła się w środę w Warszawie.

Machałek zaznaczyła, że misją MEiN jest edukacja włączająca, czyli tworzenie szkoły dostępnej dla wszystkich uczniów, która pozwala wszystkim dzieciom rozwijać się, niezależnie od predyspozycji i ograniczeń.

Dodała, że przedmiotem, do którego resort edukacji przykłada ogromną wagę, jest wychowanie do życia w rodzinie.

"To nie tylko przedmiot, nie tylko kurs, który pokazuje, jakimi wartościami powinien kierować się człowiek. Temu powinna służyć cała edukacja, która rozwija uczniów, wychowuje, daje umiejętności i to powinno się dziać w procesie w różnych miejscach, na różnych przedmiotach" - oceniła.

Według Machałek zadaniem MEiN, realizowanym wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej i z Ministerstwem Zdrowia, jest wsparcie rodziny i dzieci.

"Myślę o sytuacji, kiedy życie dziecka jest zagrożone chorobą, niepełnosprawnością czy zaburzeniami rozwoju. W związku z tym przygotowujemy i bardzo mocno realizujemy program wczesnego wspomagania dziecka i rodziny" - zaznaczyła.

Zastrzegła, że resort edukacji rozwinął wczesne wspomaganie dziecka w ramach programu "Za życiem".

"Dzisiaj mamy ponad 60 tys. dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Jeżeli dziecko (...) jest objęte - w zasadzie od pierwszych tygodni - wczesnym wspomaganiem, to jest szansa, że ten zainwestowany czas i środki spowodują, że w wieku szkolnym wiele jego problemów będzie zniwelowanych" - wyjaśniła. Zdaniem Machałek "dobrze skoordynowane wczesne wspomaganie może zmienić życie dorosłe tych osób".

"Chodzi o to, żeby młodych ludzi, dzieci, wychowywać do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Bo dobre, udane życie zawodowe i samodzielność w tym życiu, sprzyjają zakładaniu rodzin i satysfakcjonującemu życiu rodzinnemu" - stwierdziła.

Poinformowała, że w ramach programu "Za życiem" powstało 305 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnych.

"Uważamy, że wspomaganie dziecka i rodziny w sytuacji, gdy rodzina boryka się z niepełnosprawnością czy chorobą dziecka, powinno być rozwijane i przeniesione na cały okres szkolny" - oceniła Machałek.

Zaznaczyła, że na 4,6 mln uczniów prawie 186 tys. to są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. "To jest prawie 4 proc. populacji. 65 proc. z nich jest w szkołach ogólnodostępnych" - dodała.

Machałek podkreśliła, że często spotyka się ze stwierdzeniem, że "każde życie jest ważne, szczególnie to z problemami, ale dzieci niepełnosprawne nie powinny przeszkadzać w ogólnodostępnych szkołach".

"Rodzice mają prawo do wyboru szkoły, która jest jak najbliżej rodziny - bo to jest prawo rodziny, że kiedy ma dziecko niepełnosprawne, to nie oddaje go do ośrodka oddalonego o 20, 30 kilometrów, tylko jest z tym dzieckiem. To dziecko może chodzić do przedszkola i szkoły, która jest blisko miejsca zamieszkania" - zastrzegła.

Zdaniem wiceminister edukacji, zadaniem szkoły jest również "uczenie człowieczeństwa".

"Bycie w rodzinie to często umiejętność ograniczenia się na rzecz drugiego człowieka, z całym dobrodziejstwem tego, co niesie małżeństwo i dzieci. Trzeba często z tych własnych, osobistych ambicji rezygnować, bo jesteśmy z innymi i dla innych. Jeśli nie będziemy tego widzieć od początku edukacji, że jesteśmy z innymi i dla innych, i wychowywać do takich wartości, ciężko później oczekiwać, że w życiu dorosłym człowiek będzie też nastawiony na bycie z innym, a nie tylko na realizację własnych ambicji" - mówiła.

Zaznaczyła, że ambicją MEiN jest takie dofinansowanie szkół, by trafili do nich specjaliści wspierający nauczycieli, którzy pracują z dziećmi niepełnosprawnymi.

"Dlatego od 1 września do szkół trafiło 520 mln zł na zatrudnienie specjalistów takich, jak: pedagog specjalny, psycholog, terapeuta, logopedia i neurologopeda. Teoretycznie nie ma problemów, jeśli chodzi o wykształconych ludzi w tych dziedzinach, natomiast w różnych ośrodkach jest różne nasycenie tymi specjalistami" - przyznała.

Dlatego - jak stwierdziła - MEiN otworzyło studia podyplomowe na kierunkach wczesne wspomaganie rozwoju, wsparcie rodziny, praca w klasach zróżnicowanych, doradca rodziny i wspieranie komunikacji językowej.

"Bardzo nam zależy, żeby w sytuacji, w której rodzina dowiaduje się, że dziecko, po trudnym, ciężkim porodzie, może być zagrożone niepełnosprawnością, nie zostaje z tym sama - a dzisiaj często zostaje sama. I kiedy ktoś w szpitalu wojewódzkim zapyta lekarzy, którzy taką rodzinę wypuszczają do domu, co mają dalej robić, to najczęściej jest pustka" - powiedziała.

Dodała, że rząd powinien stworzyć taki system, by doradca rodzinny skontaktował się z taką rodziną i powiedział: w tym i w tym miejscu można uzyskać wsparcie, dodatkową diagnostykę, zajęcia, terapię czy inne wspomaganie.

"Tak może być, wiem, że wiele poradni psychologicznych tak działa, ale nie wszędzie" - przyznała Machałek.

Organizatorami wydarzenia są: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i pełnomocniczka rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha wraz z przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefiną Hrynkiewicz, prezesem Głównego Urzędu Statystycznego dr. Dominikiem Rozkrutem i prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. dr. hab. Waldemarem Tarczyńskim.

III Kongres Demograficzny został objęty patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy.