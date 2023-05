Wiceminister MSWiA Błażej Poboży: strażacy najbardziej szanowaną profesją w kraju

Wiceminister MSWiA Błażej Poboży podczas Dnia Strażaka w Elblągu podkreślił, że zawód strażaka jest najbardziej szanowaną profesją w kraju. W Elblągu uroczyście oddano w środę nowy budynek strażackiej komendy i nadano jednostce sztandar.

W uroczystościach w Elblągu brali udział wiceminister MSWiA Błażej Poboży i wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka. Obaj podkreślali, że strażacy są "bohaterami lokalnej społeczności".

"Wasz zawód cieszy się największym zaufaniem w kraju" - podkreślał Poboży dodając, że ponad 90 proc. lokalnych społeczności czuje się w zamieszkiwanej okolicy bezpiecznie. "To w dużej mierze wasza zasługa. Jesteście pierwsi na miejscu zdarzeń, a potem jesteście pierwsi w rankingach społecznego zaufania" - mówił wiceminister Poboży.

Poboży przypomniał, że charakter pracy strażaków zmienia się i obecnie tylko jedna czwarta zdarzeń wiąże się z gaszeniem pożarów. "Współczesny świat postawił przed wami nowe wyzwania i my jako resort to dostrzegamy i doceniamy wasze zaangażowanie realizując program restrukturyzacji służb mundurowych" - mówił wiceminister MSWiA przypominając, że jego pula to ponad 10 mld zł, z czego blisko 2 mld to pieniądze przeznaczone dla strażaków.

Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka mówił, że dbający o bezpieczeństwo lokalnej społeczności strażacy "zasługują na to, by dbali o nich odpowiedzialni rządzący". Śliwka przypomniał, że w ostatnich latach m.in. wymieniono strażakom umundurowanie i trwa proces wymiany wozów ratowniczo-gaśniczych. "Ta pomoc jest bezprecedensowa" - mówił wiceminister Śliwka, który był przewodniczącym komitetu honorowego, który ufundował sztandar elbląskim strażakom.

Obaj wiceministrowie podkreślali, że otwarta w środę nowa siedziba elbląskich strażaków należy do najnowocześniejszych w kraju i była bardzo wyczekiwaną inwestycją. Strażacy z tej jednostki korzystają od końca ubiegłego roku.

Podczas ceremonii posadzono także Dąb Pamięci - "Katyń ocalić od zapomnienia...". Drzewo honoruje kpt. Mieczysława Danhoffera.