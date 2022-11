Wiceminister Mularczyk: będziemy szerzyć temat polskich strat wojennych również poprzez popkulturę

Chcemy szerzyć temat dotyczący polskich strat z czasów II wojny światowej nie tylko poprzez analizy, raporty i publikacje naukowe, ale także przez muzykę, popkulturę; w tym celu PFN rozpoczyna współpracę z zespołem De Press - poinformował w poniedziałek PAP wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk w poniedziałek w rozmowie z PAP opowiedział o współpracy Polskiej Fundacji Narodowej z zespołem muzycznym De Press w celu szerzenia informacji o polskich stratach wojennych z czasów II wojny światowej również przy użyciu popkultury.

"Będziemy zmierzać do tego, żeby również na poziomie popkultury temat polskich strat wojennych trafił przede wszystkim do młodego pokolenia, do młodzieży, która musi zrozumieć, skąd wynika cały czas trwająca pogoń Polski za poziomem życia Niemców, z czego wynikają te dysproporcje w poziomie naszych gospodarek, dlaczego ta sprawa jest tak ważna" - oświadczył.

Początkiem współpracy jest nagranie przez De Press utworu "Straty Wojenne Polski". Jak powiedział Mularczyk, to sposób wsparcia informowania o polskich stratach z czasów II wojny światowej "nie poprzez analizy, raporty i publikacje naukowe, a poprzez muzykę".

"Jest to pierwszy etap, mamy jeszcze kolejne plany. Chcemy żeby zespół De Press nagrał również podobne utwory w innych językach między innymi po niemiecku, angielsku, norwesku czy francusku. Jest pomiędzy nami potężna wola współpracy i chęć rozwiązania oraz nagłośnienia tego problemu, pokazania nie tylko w Polsce, ale też w Europie i na świecie czego dotyczy sprawa" - powiedział.

Mularczyk podkreślił, że będzie to współpraca pomiędzy Polską Fundacją Narodową i zespołem, a on sam będzie wspierał tę inicjatywę "na różnych szczeblach".

Zapytany o to, czy powstanie cała płyta we współpracy PFN i De Press wiceszef MSZ powiedział, że "nie można tego wykluczyć". "Mamy dużo pomysłów, mamy bardzo kreatywny zespół, przed nami wielkie wyzwanie i dopiero się rozkręcamy" - dodał.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Na początku października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945, w której Rzeczpospolita Polska domaga się m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/ godl/