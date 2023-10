Wiceminister obrony: wydarzenia z Izraela mogą generować kolejne fale migracyjne w kierunku Europy

Wydarzenia z Izraela mogą generować kolejne fale migracyjne w kierunku Europy – powiedział w niedzielę wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Dodał, że to kolejne potwierdzenie napiętej sytuacji międzynarodowej. Silna własna armia jest gwarancją bezpieczeństwa naszej ojczyzny – zaznaczył.

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa dziękował w niedziele w Kielcach samorządowcom z woj. świętokrzyskiego za udział w akcji "Murem za polskim mundurem".

"Chciałbym podziękować za współprace między rządem i samorządem, jeśli chodzi rozwój Wojska Polskiego. To niezwykle istotne, aby wokół żołnierza polskiego gromadziły się władze samorządowe wszystkich szczebli i wszystkie środowiska społeczno-polityczne" - mówił wiceszef MON.

Dodał, że "silna, własna amia jest gwarancją bezpieczeństwa ojczyzny". "Nie będzie wzrostu gospodarczego inwestycji, jeśli nie będzie suwerenność, a nie będzie suwerenności, jeśli nie będzie strzeżenia granicy, armii, która będzie na tej granicy pełnić wartę" - mówił.

Wiceminister zaznaczył, że "żyjemy w bardzo niespokojnych czasach". "To, co się wczoraj wydarzyło w Izraelu, jest potwierdzeniem napiętej sytuacji międzynarodowej. To będzie pewnie generowało kolejne fale migracyjne w kierunku Europy, to oznacza mniej stabilności, chaos na arenie międzynarodowej" - ocenił.

"Tym bardziej Polska w tym całym kontekście międzynarodowym, jawi się jako oaza spokoju i bezpieczeństwa, choć przecież za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Mimo to, dzięki żołnierzowi Wojska Polskiego, strażnikom granicznym i policjantom nasza granica pozostaje szczelna, a nasi obywatele mogą się czuć bezpiecznie" - oświadczył.

Podkreślił, że "nic nie jest za darmo". "Każdego dnia serwery polskiego rządu, ministerstwa obrony narodowej są atakowane. Nasze służby zatrzymały ostatnio - co było komunikowane przez MSWiA - kilkunastu sabotażystów, którzy przygotowywali się do akcji sabotażu na naszych ciągach komunikacyjnych, szczególnie wokół Rzeszowa, czyli wokół hubu logistycznego. To, że dzisiaj możemy się spotkać w bezpiecznych okolicznościach, jest wynikiem takiej, a nie innej polityki, a ona nie jest dana raz na zawsze" - powiedział Ociepa.

Zdaniem wiceszefa MON "nie ma rzeczy ważniejszej, o której będziemy decydować podczas przyszłotygodniowych wyborów, niż nasze bezpieczeństwo". "Mamy rząd, który zdecydował się zbudować zaporę, postawić na silne siły zbrojne i od samego początku, czyli od 2016 roku, zwiększać ich liczebność. Zakupiliśmy bardzo wiele nowoczesnego sprzętu jeszcze przed agresją rosyjską na Ukrainę. W tym samym czasie ta postawa nie była taka oczywista, bo przypominam, że opozycja głosowała przeciwko zbudowaniu zapory na granicy z Białorusią, przeciwko wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na pasie przygranicznym" - dodał.

Udział w konferencji wzięli świętokrzyscy samorządowcy wicemarszałek województwa Renata Janik oraz burmistrz Działoszyc Stanisław Porada, kandydat PiS w wyborach do Sejmu.