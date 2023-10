Wiceminister Ociepa: stawką tych wyborów jest kwestia naszego bezpieczeństwa

Stawką tych wyborów jest kwestia naszego bezpieczeństwa, polityki obronnej, zagranicznej i utrzymanie programów inwestycyjnych - powiedział w czwartek wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa w Woli Uhruskiej (Lubelskie).

Wiceminister Ociepa podczas spotkania z mieszkańcami Woli Uhruskiej nawiązał do wyborów parlamentarnych 15 października i stwierdził, że "stawką tych wyborów jest kwestia naszego bezpieczeństwa". "Nie będzie obrony ojczyzny, jeśli nie będzie własnej armii" - powiedział Ociepa. Przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy w 2015 r. zastał 97-tysięczną armię, która dziś liczy 180 tys. "ludzi pod bronią, różnych rodzajów wojsk".

"Dzisiaj Polska nie jest bezpośrednio zagrożona atakiem bezpośrednim wojsk rosyjskich czy białoruskich" - zastrzegł wiceminister. Jak dodał, należy "wykorzystać ten czas, który zyskaliśmy dzięki obronie Ukrainy na takie wzmocnienie Sił Zbrojnych, ale też państwa i społeczeństwa, żeby w przyszłości odstraszać przeciwnika". "Żeby Rosjanie wiedzieli, że tu się nie opłaca wchodzić" - podkreślił.

"Każdego dnia nasze serwery są atakowane przez rosyjskie i białoruskie jednostki wojskowe" - przyznał Ociepa. Jak podał, ataki są prowadzone, żeby wydobyć informacje, wyłączyć strony internetowe, zdestabilizować dostawy surowców energetycznych "To nasz rząd utworzył Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, Wojska Obrony Cybernetycznej" - zauważył.

Mówiąc o stosunkach międzynarodowych podał przykład Niemiec, które - zdaniem Ociepy - prowadzą dobrą politykę dla siebie. "Tylko w tych fundamentalnych obszarach ona jest bardzo zła dla Polski" - powiedział wiceszef MON.

Jak stwierdził, po 2015 r. pojawiło się wiele programów łącznie zwanych Polskim Ładem. "Warto sobie przypomnieć, że stawką tych wyborów w tym roku jest kwestia polityki obronnej, zagranicznej, ale także polityki inwestycyjnej państwa polskiego" - powiedział. Dodał, że rząd Zjednoczonej Prawicy "wpompował w budżety samorządów miliardy złotych na różnego rodzaju inwestycje", a stawką najbliższych wyborów parlamentarnych jest "utrzymanie tych programów inwestycyjnych".

Zdaniem wiceministra, gdyby dzisiejsza opozycja wygrała wybory w 2019 r. i dzisiaj by rządziła, to bariera na granicy z Białorusią by nie powstała. "I mielibyśmy do czynienia z sytuacją, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi nagle, by przechodziło przez nasz kraj, dalej na zachód pewnie w stronę Niemiec, przez nasze miasta, miasteczka" - podkreślił. "Kraj znacznie bardziej osłabiony, zdestabilizowany, z wewnętrznymi problemami nie jest w stanie nieść pomocy komukolwiek innemu" - powiedział Ociepa.

Mówiąc o zadłużeniu państwa stwierdził, że Polska ma zdrowe finanse publiczne. "Zawsze się to porównuje do wzrostu gospodarczego, czyli jaki jest stosunek zadłużenia do wzrostu gospodarczego. Tak się składa, że za naszych rządów jest znacznie lepiej niż za rządów Donalda Tuska. Tam był tak niski wzrost gospodarczy, że to niższe zadłużenie było groźniejsze dla finansów publicznych niż jest teraz" - zaznaczył wiceszef MON.

Następnie poprosił zebranych o udział w wyborach, bo "stawka jest poważna" i będą od nich zależeć nie tylko najbliższe cztery, ale też kolejne lata. "Jak się zatrzyma kontrakty zbrojeniowe, które my rozpoczęliśmy, to nie jest tak prosto, żeby na nowo do nich powrócić. Jest kolejka innych państw, które robią te zakupy. My po prostu wypadniemy z tej kolejki" - wyjaśnił.

"Za mało jest to, że my jesteśmy przekonani. My musimy przekonywać innych" - zaapelował Ociepa do zebranych i poprosił o głosowanie na posłankę PiS Annę Dąbrowską-Banaszek.