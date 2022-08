Wiceminister Piontkowski: mówiąc o średnim wynagrodzeniu, omyłkowo powiedziałem netto, a nie brutto

Mówiąc w radiu o średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego, omyłkowo wskazałem, że to kwota netto, a nie brutto – przekazał wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. Za przejęzyczenie przeprosił słuchaczy i wszystkich zainteresowanych.

"Wczoraj w Sygnałach Dnia @RadiowaJedynka podając kwotę 6,8 tys. zł średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego omyłkowo wskazałem, że jest to kwota netto, a nie brutto. Przepraszam za przejęzyczenie słuchaczy i wszystkich zainteresowanych" - napisał Piontkowski w czwartek na Twitterze.

Wiceminister edukacji i nauki w środę w Programie I Polskiego Radia zapytany został m.in. o to, ile zarabia nauczyciel polonista pracujący w szkole podstawowej, mający 10-letni staż pracy.

"Jeżeli jest to stopień nauczyciela dyplomowanego, czyli najwyższy stopień awansu zawodowego jego wynagrodzenie średnie z wszystkimi dodatkami to jest przeciętnie około 6 tys. 800 czy 900 zł" - odpowiedział Piontkowski. Dopytywany, "czy to jest na rękę, czy brutto" powiedział: "to jest oczywiście na rękę, ale to jest łącznie z dodatkami, jeżeli ma wychowawstwo, za staż pracy, jeżeli ma nadgodziny, to jego wynagrodzenie może być zdecydowanie wyższe".

Wiceminister pytany był także, jakie wynagrodzenie otrzyma nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie, np. polonistka.

"W tej chwili rozpoczynający pracę nieco ponad 4 tys. zł" - odpowiedział. "Oczywiście nie jest to dużo, natomiast ten zawód daje pewną perspektywę awansu także finansowego, no i ma pewne zalety, o których wszyscy mówią: chociażby dwumiesięczne wakacje, to jest w porównaniu z innymi pracownikami nieco dłuższy okres" - dodał Piontkowski.

W czwartek o tę wypowiedź wiceministra edukacji i nauki pytany był w TVN 24 prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. "Ja rozumiem, że historyk - bo minister Piontkowski był nauczycielem historii - może mieć problemy z rozróżnieniem kwoty brutto i netto, ale taka konfabulacja nie przystoi wiceministrowi ani nauczycielowi" - ocenił.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosi - zdaniem szefa ZNP - 4,2 tys. zł. "Do tego dojdzie mu jeszcze 20 proc. dodatku stażowego. I to czasami są wszystkie pieniądze, które otrzymuje. W tej gamie dodatków, o której mówimy, są dodatki funkcyjne, motywacyjne, stażowe, nawet odprawa emerytalna. Jeżeli ktoś odchodzi na emeryturę, to taką odprawę dostanie, ale ta odprawa w sposób techniczny jest włączona do średniej każdego wynagrodzenia. Nie wszyscy są dyrektorami szkół, nie wszyscy mają dodatki motywacyjne na odpowiednim poziomie - to są tylko i wyłącznie średnie statystyczne" - ocenił.

Według Broniarza nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole dostaje 3,4 tys. zł brutto. "To jest po potrąceniu podatku nieco poniżej 3 tys. zł. Podwyżka 20 proc. musiała się pojawić, bo inaczej jego zarobki byłyby poniżej płacy minimalnej" - wyjaśnił.

Zgodnie nowelizacją ustawy Karta nauczyciela, która wejdzie w życie 1 września 2022 r., liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Likwidacji ulegną dwa stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy - w ich miejsce pojawi się nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego).

Nowelizacja wprowadza też zmiany wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nim średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela stażysty - 100 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela kontraktowego - 111 proc.

Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego ma się nie zmieni. Tak jak dotąd, ma wynosić dla nauczyciela mianowanego 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej.