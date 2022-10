Wiceminister Piontkowski: nauczanie na odległość w pandemii było mniej efektywne, niż nauczanie stacjonarne

Nauczanie na odległość było nieefektywne, a przynajmniej mniej efektywne, niż nauczanie stacjonarne i z tym się zgadzamy. To jest efekt widoczny nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie - przekazał wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski.

Wiceminister edukacji i nauki we wtorek w Programie Trzecim Polskiego Radia skomentował informacje podane przez redakcję miesięcznika Forbes, która przekazała, że rynek korepetycji przeżywa renesans, a na wierzch wychodzą minusy zdalnego nauczania w pandemii. Zdaniem redakcji, korepetycje w Polsce ma brać już co czwarty uczeń, za co rodzice płacą średnio kilkaset złotych miesięcznie.

"Po pierwsze, Ministerstwo Edukacji i Nauki w żaden sposób nie rejestruje zajęć płatnych, dodatkowych, po godzinach lekcyjnych, opłacanych przez rodziców. Często są to zajęcia nie rejestrowane gospodarczo, jak rozumiem" - powiedział.

"Po drugie, sam pan wspomniał, że mówi się o tym, że nauczanie na odległość było nieefektywne, a przynajmniej mniej efektywne, niż nauczanie stacjonarne i z tym się zgadzamy. To jest efekt widoczny nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Epidemia spowodowała ograniczenia w życiu publicznym, nie tylko w naszym kraju" - podkreślił.

W ocenie ministra, podczas pandemii, mimo świadomości, że nauczanie na odległość będzie mniej efektywne, niż nauczanie stacjonarne, możliwe były dwa wyjścia. "Albo pozwolić, aby uczniowie w ogóle mieli przerwę od szkoły i kontaktu jakiegokolwiek z nauczycielami, albo próbować zorganizować nauczanie na odległość. Wybraliśmy tę drugą wersję" - stwierdził.

Podkreślił, że nawet najnowocześniejsze urządzenia, najnowsze programy, nie zastąpią na dłuższą metę kontaktu człowieka z człowiekiem, nauczyciela z uczniem. "Dlatego sfinansowaliśmy zajęcia uzupełniające po powrocie do szkoły. Każda ze szkół mogła aplikować o środki z budżetu, tak, aby zorganizować zajęcia dodatkowe dla tych uczniów, którzy szczególnie potrzebują dodatkowego tłumaczenia, wyjaśnienia tej porcji materiału, który był w okresie epidemii. I zdecydowana większość szkół z tego korzystała" - podsumował minister Piontkowski.