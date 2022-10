Wiceminister Piontkowski: Nie widzę w projekcie noweli Prawa oświatowego zagrożeń dla polskiej oświaty

Nie widzę w projekcie ustawy Prawa oświatowego zagrożeń dla polskiego systemu oświaty, a wręcz przeciwnie. Z tego, co czytałem, są tam rozwiązania potrzebne, które powinny wejść w życie już wcześniej - powiedział we wtorek wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski.

Wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski, pytany przez dziennikarzy, odniósł się we wtorek do zarzutów wysuwanych pod kierunkiem poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który jest właśnie procedowany w Sejmie.

"Ja nie widzę w tym projekcie ustawy jakichś zagrożeń dla polskiego systemu oświaty, a wręcz przeciwnie. Z tego, co czytałem, są tam rozwiązania potrzebne, które powinny wejść (w życie - przyp.) wcześniej, dotyczące choćby oddziałów przygotowania wojskowego, formuły tworzenia filii szkół artystycznych, uregulowania, które rozstrzygają spory kompetencyjne między kuratorem a organami prowadzącymi, czyli samorządami. Dotąd w kilku miejscach ustawy nie rozstrzygnięto ostatecznie, kto podejmuje decyzje: czy organ nadzoru pedagogicznego, czy organ prowadzący" - wskazał Piontkowski.

Jak dodał, są tam też przepisy regulujące kwestie wchodzenia organizacji pozarządowych do szkoły i prowadzenia przez nie zajęć. "A nie, jak niektórzy mówią, uniemożliwienie tym organizacjom funkcjonowania w szkole" - zapewnił. Podkreślił, że według przepisów najważniejsza jest rola rodziców i to od nich będzie zależał udział dziecka w tych zajęciach.

Przyznał, że posłowie w swoim projekcie powtórzyli wiele zapisów z poprzedniej ustawy - zawetowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. "Z tego, co pamiętam, chociażby zrezygnowano z zapisów, które pozwalały na to, aby przekazywać dane z systemu informacji oświatowej do ZUS-u, mówię tutaj o danych dotyczących nauczycieli" - powiedział Piontkowski.

Dopytywany przez dziennikarzy o to, kto jest autorem poselskiego projektu i dlaczego we właściwościach dokumentu figuruje nazwisko urzędniczki MEiN, powiedział, że posłowie prosili MEiN o konsultowanie tego projektu i zapisów tak, "aby nie popełniać jakichś błędów legislacyjnych."

Część środowisk zwraca uwagę na niekorzystne zapisy w tym projekcie dotyczący edukacji domowej. Pytany o to przez dziennikarzy stwierdził: "Na pewno ten projekt nie ma zamiaru likwidować edukacji domowej, ja rozmawiałem z posłami. W żadnym momencie nie słyszałem takiej propozycji (...) Raczej te zapisy dotyczące edukacji domowej wynikają z obserwacji tego, jak niektóre podmioty prowadzące edukację domową wykorzystują obecne przepisy" - powiedział.

W sobotę prezes partii KORWiN napisał: "Czarnek próbuje właśnie po cichu całkowicie zaorać edukację domową. Gdy zamknęli szkoły, ludzie masowo zaczęli wybierać edukację domową. Teraz chcą zniszczyć ED, żeby przed kolejnym zimowym zamknięciem szkół ludzie nie mieli gdzie uciekać z dziećmi. PiS jest jak szarańcza."

Z kolei w piątek posłowie opozycji i przedstawiciele oświaty oświadczyli, że projekt reformy szkolnictwa, który trafił do Sejmu jako poselski to powrót tzw. lex Czarnek; odbiera on szkołom wolność i demokrację. Zapewnili, że zrobią wszystko, "by to dzieło zniszczenia powstrzymać", a szkoła potrzebuje wolności i zaufania.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przeprowadzone będzie we wtorek wieczorem pierwsze czytanie dwóch projektów nowelizujących ustawę Prawo oświatowe - złożonych przez prezydenta i posłów PiS. Regulują one m.in. kwestie działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach.

Projekt prezydencki nowelizacji Prawa oświatowego wpłynął do Sejmu w lipcu 2020 r. Złożenie go prezydent Andrzej Duda zapowiedział w czasie kampanii wyborczej. Zgodnie z nim, działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły lub przedszkola będzie wymagać zgody większości rodziców.

Propozycje zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania w szkołach i przedszkolach organizacji i stowarzyszeń zawiera też projekt autorstwa posłów PiS złożony w Sejmie w ubiegłym tygodniu. Część zawartych w nim zapisów jest powtórzeniem znajdujących się wcześniej w uchwalonej w styczniu tego roku nowelizacji Prawa oświatowego wzmacniającej rolę kuratorów oświaty, następnie zawetowanej przez prezydenta.