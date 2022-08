Wiceminister Piontkowski: Ukraina przewiduje kontynuację zdalnego nauczania dla uczniów poza granicami swego kraju

Ukraina przewidują kontynuację nauczania zdalnego dla wszystkich dzieci ukraińskich, które znalazły się poza granicami. I tak jak było poprzednio, większość z nich pewnie będzie próbowała z tego korzystać – powiedział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Wiceminister edukacji i nauki w środę w Programie I Polskiego Radia pytany by o to, ile ukraińskich dzieci będzie uczyło się w polskich szkołach w nowym roku szkolnym.

"Pewnie to będzie zależało od sytuacji na Ukrainie, od tego, jak będzie się rozwijała wojna. My nie wiemy, ile osób może się zdecydować na migrację, na uchodźctwo z Ukrainy" - odpowiedział Piontkowski.

Poinformował, że w końcu czerwca w polskich szkołach było około 180 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zdecydowana większość z nich w szkołach podstawowych, czterdzieści kilka tysięcy w przedszkolach i po kilka tysięcy w liceach, w technikach i w szkołach branżowych.

"Ukraińcy przewidują kontynuację nauczania zdalnego dla wszystkich dzieci ukraińskich, które znalazły się poza granicami Ukrainy, a więc nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy, świata. Większość z nich pewnie będzie próbowała korzystać z tej edukacji ukraińskiej" - dodał.

Wiceminister pytany był także, jak dużo uczniów ukraińskich przebywających w Polsce uczy się zdalnie w systemie ukraińskim. "Do końca tego nie wiemy, możemy tylko szacować, że jest to kilkaset tysięcy" - powiedział.

Odniósł się też do pytania o to, co MEiN zrobi dla studentów i naukowców z Ukrainy.

"Jest możliwość studiowania w Polsce bezpłatnie. Mogą uczestniczyć w rekrutacji na polskie uczelnie. Część naukowców z Ukrainy już pracuje na polskich uczelniach, w polskich instytutach" - wskazał Piontkowski.

