Wiceminister Poboży o sprawie b. senatora Misiaka: standardem demokratycznym jest niekomentowanie wyroków sądów

Dobrym standardem demokratycznym jest niekomentowanie tak wyroków sądów, jak i działań innych organów, które wykonują swoje obowiązki - powiedział w sobotę wiceminister SWiA Błażej Poboży odnosząc się do sprawy b. senatora Tomasza Misiaka w związku ze śledztwem ws. wyłudzeń z PFRON i ZUS.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W sobotę goście programu "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" odnieśli się do sprawy związanej z byłym senatorem Tomaszem Misiakiem. Wrocławski sąd w piątek nie uwzględnił wniosków prokuratury o areszt tymczasowy dla czterech zatrzymanych, w tym Misiaka, w związku ze śledztwem ws. wyłudzeń z PFRON i ZUS. Zdaniem sądu, materiał dowodowy nie wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów.

"Służby nie działają w sposób samodzielny, tylko wykonują określone decyzje innych organów" - powiedział w Radiu ZET wiceminister SWiA. Jak dodał, "jest dobrym standardem demokratycznym niekomentowanie tak wyroków sądów, jak i niekomentowanie działań innych organów, które wykonują swoje obowiązki".

Odnosząc się do decyzji sądu, poseł z klubu PiS Tadeusz Cymański wskazał na dwie możliwości: "albo błędna, czy niewypracowane stanowisko prokuratury, albo błąd niestety też sądu". "Bo to nie jest pierwszy przypadek. Na finale wszystko się okazuje" - powiedział. Jak dodał, "może za chwilę się dowiemy, że drugi sąd wyda inny werdykt; to jest możliwe".

W ocenie posłanki Joanny Kluzik-Rostkowskiej(KO)zatrzymanie b. senatora było bezzasadne. "W czasach PiS wszystko jest funkcją polityki i propagandy. Rozumiem, że to spektakularne wejście o godz. 6 rano wykonane przez służby na rozkaz jednak prokuratury jest próbą kolejnego propagandowego działania" - wskazała.

W podobnym tonie wypowiadał się wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek. Jak mówił, decyzja sądu wskazująca na to, że wniosek o areszt jest bezpodstawny "jest klęską prokuratury". "Mieliśmy ustawę w postaci propagandowej zagrywki, że tutaj o to silne państwo, prokuratorzy wkraczają i tych złych biznesmenów, podejrzanych, połączonych z polityka ścigają" - tłumaczył.

O działaniu propagandowym mówił także Krzysztof Hetman (Polskie Stronnictwo Ludowe). "Dlaczego dwóch ludzi, którzy są na każde pstryknięcie palców prokuratury i chodzą do tej prokuratury, składają wyjaśnienia, po co o 6. rano się ich zatrzymuje? I jeśli jest to prawda - wiezie się ich do Wrocławia, w sytuacji, w której sprawę prowadzi prokuratura w Szczecinie?" - dopytywał. Jego zdaniem, "jeśli takie się rzeczy robi, to jest to czysta propaganda i potwierdza to tylko i wyłącznie to, (...), że prokuratura jest upolityczniona".

Piątkowe posiedzenia aresztowe dotyczące czterech zatrzymanych w sprawie wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ZUS rozpoczęły się po południu, a zakończyły późnym wieczorem. Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która prowadzi śledztwo, wnioskowała o trzymiesięczny areszt dla zatrzymanych. Postanowienia sądu zostały ogłoszone ok. godz. 22 i miały charakter niejawny.

Obrońca byłego senatora Tomasza Misiaka, mecenas Maciej Zaborowski poinformował zgromadzonych przed salą dziennikarzy, że jego klient jest wolny i może opuścić budynek sądu. "Sąd zdecydował, że nie istnieją żadne podstawy do zastosowania tymczasowego aresztowania" - przekazał. "Waga Temidy przechyliła się dziś na szalę polskich przedsiębiorców" - dodał.

Sąd nie uwzględnił również wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowanie pozostałych trzech zatrzymanych w tej sprawie osób.

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie byłych członków spółek z branży outsourcingowej. Oprócz byłego senatora Tomasza Misiaka wśród zatrzymanych jest także prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, wrocławski radny Tomasz H. i Iwona S.

Zatrzymań dokonano w związku ze śledztwem w sprawie wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-19.