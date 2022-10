Wiceminister Poboży: posterunek policji to miejsce, do którego mieszkańcy przychodzą po pomoc i sprawiedliwość

Posterunek policji to dla funkcjonariuszy miejsce pracy ale dla mieszkańców lokalnej społeczności to miejsce, do którego przychodzą po pomoc i sprawiedliwość - powiedział w środę podczas oddania do użytku nowego posterunku policji w Młynarach (warmińsko-mazurskie) wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.

"W latach 2008-2015 zlikwidowano w Polsce ponad połowę posterunków policji. Od 2016 roku konsekwentnie zmieniamy, odwracamy ten trend. Od 2016 do dziś w ramach programu modernizacji służb mundurowych utworzono nowych lub odtworzono starych 150 posterunków policji. Ten przed, którym stoimy nie był zlikwidowany. Niedaleko stąd jest ciągle działający do dziś posterunek policji, który ma ogromne zasługi"- powiedział w Młynarach wiceminister Poboży.

Jak wskazał, policjanci w Młynarach w ubiegłym roku zajmowali się 189 sprawami a wykrywalność wyniosła 82, 4 proc. czyli powyżej średniej wojewódzkiej - 72,6 proc.

"Tak jest tu w Młynarach, wszędzie na Warmii i Mazurach i w Polsce, że posterunek dla was policjantów to miejsce pracy ale dla mieszkańców lokalnej społeczności to miejsce, gdzie przychodzimy po pomoc i sprawiedliwość. Tak jest, bo polska policja jest bardzo dobrze ocenianą formację, która gwarantuje bezpieczeństwo obywatelom, chroni mienie i ludzkie życie"- podkreślił Poboży.

Jak zaznaczył, "nie mamy wątpliwości, że kwestie bezpieczeństwa zarówno rozumianego w wymiarze zewnętrznym jak i właśnie bezpieczeństwa wewnętrznego są priorytetem".

"Stąd ta determinacja w budowie nowych posterunków, odtwarzaniu starych posterunków uprzednio likwidowanych i rozbudowie całej infrastruktury. My doceniamy i dostrzegamy tę profesjonalną służbę, jaką pełnią wszyscy polscy policjanci. Zależy nam by warunki tej służby były coraz lepsze"- mówił.

Jak wskazał Poboży, stąd na lata 2022-25 kolejna edycja programu modernizacji służb mundurowych na łączną kwotę ponad 10 mld zł na wszystkie formacje podległe MSWiA, z tego 6,5 mld zł przeznaczone zostanie dla polskiej policji, największej formacji podległej resortowi SWiA.

Dodał, że połowa z tych środków będzie przeznaczona na kolejne inwestycji tak by do 2025 roku mogło powstać kolejnych 200 posterunków policji.

Budowa nowego posterunku policji w Młynarach kosztowała 3 mln zł. Działkę pod budowę posterunku przekazała gmina.