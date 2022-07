Wiceminister Popatenko: 40 proc. ukraińskiej młodzieży została wygnana z własnych domów

Ok. 40 procent młodzieży w Ukrainie została wygnana ze swoich własnych domów, przesiedlona wewnątrz Ukrainy lub zmuszona do wyjazdu za granicę - powiedziała podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy Maryna Popatenko.

W poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się V posiedzenie plenarne Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji. W wydarzeniu udział wzięła zdalnie wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy Maryna Popatenko.

Jak mówiła, przed wybuchem wojny na terenie Ukrainy mieszkało 10,5 mln młodych ludzi. 2,5 mln z nich w wyniku wojny zostało przesiedlonych wewnątrz Ukrainy, kolejne 2,5 mln zostało zmuszonych do wyjazdu za granicę.

"Zatem około 40 proce młodzieży zostało wygnanych ze swoich własnych domów, przesiedlonych, zmuszonych do wyjazdu. Niestety, dla większości z nich nie ma możliwości powrotu, ponieważ ich domy zostały doszczętnie zrujnowane lub znajdują się na terenie okupowanym przez Rosjan" - podkreśliła Popatenko.

Zwróciła uwagę, że w ostatnich latach polityka państwa dotycząca młodzieży przeszła transformację, a jednym z priorytetów było zbudowanie sieci centrów młodzieżowych w różnych regionach Ukrainy. Poinformowała, że obecnie działa dziewięć tego typu centrów, 21 zostało uszkodzonych w wyniku wojny, a 60 zostało na terenach okupowanych przez Rosjan. "Niestety, w ciągu ostatnich lat priorytetem rozwoju centrów młodzieżowych był region obwodu Doniecka" - zauważyła. Jak dodała, głównym kierunkiem działania centrów podczas wojny jest pomoc humanitarna.

"Wierzymy w zwycięstwo Ukrainy i przybliżamy je poprzez codzienną pracę, w tym poprzez działalność centrów młodzieżowych. Pokazują one, że nasza młodzież umie myśleć krytycznie, umie chronić wartości europejskich, demokratycznych" - powiedziała Popatenko.

Na posiedzeniu omówiono także uchwały podjęte w ostatnim czasie przez Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Powstała jako odpowiedź na postulaty środowisk młodzieżowych. Jest to pierwszy w historii Polski organ dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Po raz pierwszy Rada obradowała 7 października 2019 r. Głównymi zadaniami Rady są m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem składa się z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 osób. Jej członkami są przedstawiciele prezydenta, premiera, rzecznika praw dziecka, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego ds. kultury fizycznej, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

W skład rady wchodzą także m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego i Parlamentu Studentów RP, którzy będą stanowić w sumie co najmniej połowę jej składu. Członkostwo w radzie będzie kadencyjne. Kadencja trwa dwa lata. Z kolei młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego to fakultatywne organy o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Reprezentują one młodzież odpowiednio na poziomie gminy, powiatu lub województwa.