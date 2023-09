Wiceminister Rzymkowski o filmie "Zielona granica”: Paszkwil uderzający w wizerunek Polski

Film Agnieszki Holland "Zielona granica” to paszkwil przygotowany po to, by uderzyć w wizerunek Polski - ocenił na łamach poniedziałkowego "Naszego Dziennika” wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Jego zdaniem największe starty film przyniesie na arenie międzynarodowej. "To jest kontynuacja pedagogiki wstydu. Aby dalej upokarzać nasz naród, ośmieszać, pokazywać w krzywym zwierciadle, mistyfikować fakty i sprzedawać fałszywą narrację" - wskazał.

Wiceminister wyraził przekonanie, że "o tego typu produkcjach filmowych nie powinno się za dużo rozmawiać, żeby nie nadawać im niepotrzebnego rozgłosu".

"Temu filmowi towarzyszy duże zaangażowanie polityczne. Z jednej strony, służy jako materiał propagandowy dla opozycji. Z drugiej strony, dla rządu oraz wszystkich świadomych Polaków, którzy szanują wysiłek służb mundurowych, ten film jest skrajnie obraźliwy. To jest propagandówka w stylu kinematografii III Rzeszy" - ocenił.

