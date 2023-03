Wiceminister Sellin: warto ze środków publicznych finansować media publiczne

Warto utrzymywać media publiczne z naszych publicznych pieniędzy - powiedział w środę wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, zaznaczając, że formatów realizowanych w mediach publicznych nie ma w mediach komercyjnych.

Na antenie Programu I Polskiego Radia wiceszef MKiDN był pytany m.in. o złożony do Sejmu i wspierany przez Platformę Obywatelską obywatelski projekt ustawy zakładającej likwidację TVP Info i abonamentu radiowo-telewizyjnego.

"Będziemy się starali, żeby ten plan nie został realizowany. Jak zwykle Platforma - jako partia likwidatorska - składa tego typu projekty" - podkreślił Jarosław Sellin. Przypomniał, że ta partia "chce likwidować TVP Info". "Widocznie im pluralizm medialny przeszkadza. Tacy wolnościowcy, tacy liberałowie z nich, że pluralizm im po prostu przeszkadza" - dodał.

"Chcą likwidować Instytut Pamięci Narodowej, nie wiem, dlaczego" - wskazał wiceszef MKiDN. Ocenił, że IPN jest "instytucją bardzo zasłużoną, choćby w kontekście nawet dzisiejszego święta - Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

"To właśnie m.in. ta instytucja przyczyniła się do tego, że w głowach większości Polaków to już nie są +bandyci+, jak było to jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, tylko to są polscy bohaterowie, bohaterowie wolności" - podkreślił Jarosław Sellin.

"Likwidowanie tego typu instytucji jest prostu groźne dla polskiej debaty publicznej, polskiej demokracji. Kartką wyborczą o tym zdecydujemy, czy taki plan będzie mógł być zrealizowany, czy nie" - podkreśli.

Dopytywany, na co są przeznaczone pieniądze z rekompensaty abonamentowej dla mediów publicznych, wiceszef MKiDN przypomniał, że "mamy dziewiętnaście mediów publicznych".

"W tym Polskie Radio, które nadaje dziesięć programów radiowych - pięć powszechnie dostępnych i pięć w cyfrze" - przypomniał.

Sellin zwrócił uwagę m.in. na Radio Chopin, Polskie Radio Kierowców i Polskie Radio dla Ukrainy.

"Tego typu formatów radia komercyjne nie robią, więc choćby warto z tego względu utrzymywać media publiczne z naszych publicznych pieniędzy" - podkreślił.

"Poza tym mamy siedemnaście rozgłośni regionalnych radia publicznego, do których ludzie w Katowicach, Poznaniu, Lublinie są bardzo przywiązani. Tam jest często informacja czysto regionalna, lokalna, której na antenach ogólnopolskich nie ma, a także różne formaty publicystyczne dotyczące lokalnych spraw" - powiedział wiceszef MKiDN. "Mamy wreszcie telewizję publiczną - dużą instytucję z antenami takimi, jak chociażby TVP Kultura, TVP Historia, TVP Info"- dodał.