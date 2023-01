Wiceminister Socha: Kluby rodziców nowym priorytetem w programie "Po pierwsze rodzina!"

W nowej edycji programu "Po pierwsze rodzina!" będzie więcej środków i nowy priorytet, którym będą kluby rodziców, mam, ojców. Chcemy je wesprzeć, dofinansować, ułatwić działalność - zapowiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, Barbara Socha pytana była we wtorek w TVP Info o program "Po pierwsze Rodzina!".

"Jutro ogłosimy kolejna edycję, już czwartą, programu +Po pierwsze Rodzina+ To program kierowany do organizacji pozarządowych, do fundacji, stowarzyszeń działających w Polsce, które chcą promować rodzinę, promować życie rodzinne, chcą pokazywać młodym ludziom, że postawienie na rodzinę, że inwestycja w rodzinę jest dobrą inwestycją, również w dzisiejszych trudnych czasach" - poinformowała Socha. "Mamy za sobą trzy lata doświadczenia, kilkadziesiąt organizacji, które zostały dofinansowane po to, by mogły przeprowadzać różnego rodzaju kampanie informacyjne, promujące macierzyństwo, rodzicielstwo, ojcostwo" - dodała.

"Chcemy zwiększać te działania. Chcemy, żeby większe środki były na to przeznaczane (...). W tej nowej edycji budżet z ponad 8 mln zł będzie (wynosił - PAP) 17 mln zł, z czego część będzie przeznaczana na zupełnie nową działalność, nowy priorytet, nowy moduł, który roboczo nazwaliśmy +kluby+. Mamy na myśli takie miejsca, taką przestrzeń dla rodziców, zarówno dla mam jak i dla ojców" - podała.

"Chcielibyśmy, żeby one powstawały z myślą o tych mamach, które są dziś na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, które mogą w takiej przestrzeni znaleźć wsparcie, podzielić się problemami, codziennością z małymi dziećmi. Wiemy, jaka ona bywa wymagająca" - zaznaczyła wiceminister.

"Chcemy, żeby była przestrzeń na budowanie kompetencji rodzicielskich, na poszerzanie wiedzy, ale też na integrację z innymi mamami. Takie inicjatywy oczywiście w Polsce są, i to często są pasje młodych mam, kluby mam (...). Chcemy je wesprzeć, dofinansować, chcemy ułatwić działalność. Chcemy dać im większe pole do popisu, bo wiemy, że takich mam-pasjonatek jest w Polsce dużo, w samej Warszawie takich klubów istnieje wiele, natomiast one borykają się z tym, z czym boryka się większość takich hobbistycznych działalności, czyli z brakiem lokali, brakiem środków na podstawowe koszty utrzymania i działalność" - powiedziała pełnomocnik.

Program "Po pierwsze Rodzina!" Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i pełnomocnika rządu ds. polityki demograficznej, adresowany jest do organizacji społecznych, m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa, jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom. W poprzednich edycjach dofinansowane otrzymały najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.