Wiceminister Socha: obecnie funkcjonuje ponad 8 tys. instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 8 tys. instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech, które zapewniają im ponad 228 tys. miejsc - podała we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha przedstawiała we wtorek, na posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej "Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2021 r.".

Jak przypomniano w sprawozdaniu opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię. "każda z wyżej wymienionych form opieki ma swoją specyfikę i odpowiada na inne zapotrzebowanie rodziców" - zaznaczono.

"W Polsce według staniu na listopad 2022 r. - to są danie bieżące - funkcjonuje ponad 8 tys. instytucji opieki, które zapewniają ponad 228 tys. miejsc. Wskaźnik objęcia opieką instytucjonalną wynosi obecnie 31,4 proc." - poinformowała Socha. Podała, że w podziale na formy opieki funkcjonują w Polsce: 4632 żłobki, 939 klubów dziecięcych i 2492 opiekunów dziennych. Liczba miejsc opieki w żłobkach wynosi 194,9 tys., w klubach dziecięcych - 18,3 tys., u dziennych opiekunów jest ponad 15 tys. miejsc.

"Na koniec 2021 r., czyli sprawozdawanego, instytucje opieki, czyli żłobki, kluby i dziennik opiekunowie, funkcjonowały w około 1300 gminach, czyli w 51 proc. wszystkich gmin w Polsce. Funkcjonowało 6,7 tys. instytucji, z czego 4,3 tys. żłobków, 830 klubów dziecięcych i 1600 dziennych opiekunów. Oferowały łącznie ok. 205 tys. miejsc. W instytucjach tych, a także pod opieką niań było ogółem 28,8 proc. dzieci w wieku powyżej 1 roku życia, czyli między 1 a 3 rokiem życia" - powiedziała wiceminister.

"Na żłóbki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów wydano łącznie 2 mld 137 mln zł. To są wydatki bieżące i inwestycyjne. 15 proc. to są środki publiczne, wydatkowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech Maluch plus" - poinformowała. Podała, że "w 2021 r. z programu Maluch plus powstało ok. 9,2 tys. nowych miejsc opieki, a 71 tys. miejsc opieki otrzymało dofinansowanie do pobytu, w tym 515 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki".

Socha wskazała, że od 2011 r. przy współudziale środków z programu powstało 80 tys. miejsc, przy czym aż 86 proc. z nich w latach 2015-2021. Miejsca utworzone przy współudziale środków z programu stanowią 46 proc. miejsc, które powstały w latach 2011-2021.

"Należy zwrócić uwagę, że wskazana liczba miejsc utworzonych ze środków edycji 2021 nie jest ostateczna, gdyż beneficjentom programu mającym problemy z dokończeniem inwestycji ze względu na trwający stan epidemii umożliwiono wydatkowanie dofinansowania przyznanego w ramach edycji programu do końca listopada 2022 r. To oznacza, że część tych inwestycji jest jeszcze realizowana i dane o utworzonych miejscach nie są ostateczne i pełne" - zaznaczyła.

"Jeżeli chodzi o kolejną edycję programu Maluch plus to przewidujemy zmianę w konstrukcji całego programu i w sposobach finansowania. Ten program, który ogłosimy już niebawem, mam nadzieje, że w najbliższych tygodniach, to będzie program wieloletni na lata 2022-2029 i będzie łączył kilka źródeł finansowania, po to by uzyskać większe efekty synergii i też uprościć procedury biurokratyczne, które wiążą się z korzystaniem ze środków z różnych źródeł finansowania" - zapowiedziała Socha.

"Tutaj warto wspomnieć, że w tym roku wprowadziliśmy dofinansowanie do każdego miejsca już utworzonego na bieżące utrzymanie w wysokości 400 zł dla każdego dziecka, któremu nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, który jest kolejnym instrumentem finansowania utrzymania opieki nad dziećmi 2- i 3-letnimi, natomiast w przypadku tych dzieci drugich i kolejnych jest to dowolna forma opieki, która jest dofinansowana, czyli wszystkie te dzieci otrzymują rodzinny kapitał opiekuńczy. Pierwsze dzieci, te, które są w żłobkach otrzymują dofinansowanie w wysokości 400 zł." - powiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Podała, że drugi moduł nowego programu to będzie moduł inwestycyjny, który będzie finansowany ze środków Krajowego Programu Odbudowy. "To będzie moduł na tworzenie nowych miejsc, czyli na inwestycje. W pierwszej kolejności dla samorządów na publiczne instytucje, dopiero w drugiej kolejności dla podmiotów prywatnych, tam gdzie samorządy nie będą chciały skorzystać z tych środków" - poinformowała.

Wskazała, że trzecie źródło finansowania to są środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS plus, które będą przeznaczone na dofinansowanie bieżącego utrzymania nowoutworzonych miejsc przez pierwsze trzy lata. "To jest nasz sukces negocjacyjny z Komisją Europejską, która zgodziła się nowe miejsca dofinansowywać nie przez dwa lata - jak do tej pory, ale przez trzy lata od momentu powstania".

Zaznaczyła, że środki z Malucha będą przeznaczone na dofinansowanie już utworzonych miejsc, a nowe środki unijne będą przeznaczone na moduł inwestycyjny i utrzymanie nowych miejsc. "W sumie daje nam praktycznie trzykrotne zwiększenie budżetu tego programu i wydłużenie go z programu rocznego na program wieloletni, co jest bardzo ważne z perspektywy inwestycyjnej samorządów. Czynnik istoty z perspektywy samorządów, o którym wiemy, ze powstrzymywał dużą część gmin w inwestycji, to dofinansowanie bieżącego utrzymania, które było bolączką samorządów już po tym jak inwestycja została zrealizowana" - powiedziała.

"Można powiedzieć, ze tym nowym programem Maluch, który będziemy ogłaszać w najbliższym czasie, rozwiązujemy kilka dotychczasowych barier, o których wiemy, że istniały" - podsumowała Socha.