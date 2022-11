Wiceminister Socha: Obecnie świadczeniem 500 plus objętych jest 7 mln dzieci

W 2021 r. liczba dzieci uprawionych do świadczenia 500 plus wynosiła 6 mln 540 tys. Obecnie wsparciem objętych jest 7 mln dzieci, w tym około 400 tys. dzieci ukraińskich - podała we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, która jest pełnomocnikiem rządu ds. polityki demograficznej, przedstawiała we wtorek, na posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej "Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w 2021 roku".

Rząd jest zobowiązany do przedstawienia Sejmowi i Senatowi co roku sprawozdania z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzającej program Rodzina 500 plus. Zgodnie z nią świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł netto miesięcznie przysługuje na dziecko do ukończenia 18. roku życia niezależnie od dochodu rodziny.

Jak podała Socha, w 2021 r. przeciętna liczba dzieci uprawnionych do świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus wynosiła 6 mln 540 tys., w tym 60,1 tys. dzieci w pieczy zastępczej. Złożono 4,9 mln wniosków dotyczących tego świadczenia wychowawczego, z czego 78 proc. za pomocą systemu teleinformatycznego. Wydatki z budżetu państwa na realizację programu wyniosły 40 mld 577,5 mln zł, z czego na realizację przez gminy zadań dotyczących świadczenia wychowawczego 40 mld 213 mln zł, a na obsługę świadczeń wychowawczych 331,6 mln.

"Wpływ tego programu na ubóstwo, dzietność i na aktywność zawodową kobiet to są te trzy obszary, które mierzymy i badamy w związku z realizacją ustawy" - przypomniała wiceminister.

Poinformowała, że wskaźnik zasięgu ubóstwa skrajnego w 2021 r. wyniósł 4,2 proc. i był niższy o 1 punkt procentowy od wartości wskaźnika w 2020 r. "Zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci po 2015 r., czyli w okresie obowiązywania programu Rodzina 500 plus, gwałtownie spadł. Od 2016 r. wskaźnik fluktuuje między 4,5 proc. a 6 proc. Ostatnią zanotowaną wartością było 4,8 proc., natomiast w roku poprzednim wskaźnik ten był w tej grupie wieku o 1,1 punktu procentowego" - powiedziała Socha.

Wskazała, że od momentu wprowadzenia programu Rodzina 500 plus w rodzinach z dziećmi na utrzymaniu wyraźnie zarysowuje się ujemny trend w kształtowaniu się wskaźnika zasięgu ubóstwa skrajnego. Podała, że w przypadku rodziców samotnych wskaźnik ten obniżył się 2,8 proc. do 0,9 proc., dla małżeństw z 1 dzieckiem wskaźnik ten spadł z 1,4 proc. do 0,8 proc., natomiast dla małżeństw z 2 dzieci spadł on z poziomu 2,7 proc. do 1,8 proc.

Wiceminister przywołała też opublikowane kilka dni temu dane Eurostatu dotyczące zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym dzieci, z których wynika, że w latach 2009-2020 "Polska jest absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi i poprawę tego wskaźnika - spadł on z ponad 30 proc. do 6,2 proc., a więc z 22. miejsca w Unii Europejskiej awansowaliśmy na miejsce 2. tuż po Holandii, która ma wskaźnik na poziom 6 proc.".

Mówiąc o wpływie programu Rodzina 500 plus na dzietność i demografię Socha podała, że w latach 2016-2021 łącznie liczba urodzeń wyniosła ponad 2,23 mln i była ona o 87,5 tys. wyższa niż w wariancie wysokim prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego. Zwróciła przy tym uwagę na wzrost udziału dzieci urodzonych, jako trzecie i kolejne w ogólnej liczbie urodzeń, który w 2021 r. wyniósł 21,7 proc., co w porównaniu do 2015 r. oznacza wzrost o 6,9 punktów procentowych, zaś udział urodzeń czwartych i kolejnych w okresie 2015-2021 wzrósł z 4,2 proc. do 6,5 proc., a więc o więcej niż połowę. "To potwierdza różne badania naukowe dotyczące transferów bezpośrednich, że one są najbardziej skuteczne tam, gdzie mają znaczący wpływ na dochód i rzeczywiście w Polsce cały czas obserwujemy wpływ programu 500 plus na urodzenia czwarte i kolejne, a nawet na trzecie i kolejne, w porównaniu do innych krajów" - powiedziała.

Zaznaczyła, że nie przekłada się to na ogólną liczbę urodzonych dzieci, dlatego, że przede wszystkim rodzą się dzieci pierwsze i drugie. "Trzecie to już jest o wiele, wiele niższa skala. Czwarte to niewielki odsetek" - wyjaśniła.

Wskazała też, że "spadki liczby urodzeń takie totalne w Polsce są nieuniknione, gdyż (...) w Polsce bardzo gwałtownie i intensywnie spada liczba kobiet w wieku rozrodczym, a zatem trudno, by mniej kobiet rodziło taką samą liczbę dzieci, czy nawet większą". "Ta liczba kobiet w Polsce spada bardzo gwałtownie od 2008 r. To był ten moment, kiedy powinien w Polsce wydarzyć się wyż demograficzny, jako echo wyżu demograficznego lat 80. To się nie wydarzyło, mieliśmy bardzo niską dzietność w tym czasie i w związku z tym mając w Polsce o wiele mniej kobiet, i cały czas ta liczba spada, bo roczniki z wyżu demograficznego lat 80. wyszły z wieku rozrodczego" - powiedziała.

"Współczynnik dzietności - mimo, że on spada po wzroście związanym z wprowadzeniem programu 500 plus, kiedy w 2017 r. dzietność wynosiła 1,45, a potem sukcesywnie spadała - w 2021 r. po covidzie osiągnął 1,32. To ciągle jest więcej niż było przed wprowadzeniem programu w 2015 r., kiedy współczynnik wynosił 1,28" - podała. "Poniżej 1,3 jest tzw. zima demograficzna, czas bardzo niskiej dzietności" - dodała.

Mówiąc zaś o trzecim badanym obszarze, czyli wpływie programu Rodzina 500 plus na aktywność zawodową kobiet, poinformowała, że "z analizy na podstawie danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynika, że w 2021 r. świadczenie wychowawcze 500 plus nie miało wpływu na zmianę sytuacji na rynku pracy kobiet w wieku 25-49 lat". "W perspektywie 5 lat nie zaobserwowano negatywnego wpływu tego świadczenia na aktywność kobiet, pomimo kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Zmiana formuły przyznawania świadczenia wychowawczego w połowie 2019 r. (od tego momentu świadczenie przyznawane jest niezależnie od kryterium dochodowego począwszy od 1. dziecka - PAP) nie spowodowała dezaktywizacji zawodowej kobiet. Co więcej mamy ciągle rosnące zatrudnienie w tym zatrudnienie kobiet. To świadczy o tym, że ten program zadziałał przeciwnie niż podnoszone wcześniej obawy, że może on wpłynąć na dezaktywizację kobiet" - powiedziała Socha.

Poinformowała także, że od początku programu do końca września br. na świadczenie wydano ponad 200 mld zł oraz, że obecnie wsparciem objętych jest 7 mln dzieci, w tym około 400 tys. dzieci ukraińskich.

Pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej pytana była na komisji m.in. o to co było główną przyczyna dlaczego wskaźnik dzietności spadł z 1,45 w 2017 r. do 1,32 w 2021 r. Odpowiadając Socha wskazała na "niedoskonałość samego wskaźnika dzietności". "On oznacza liczbę urodzeń na liczbę kobiet w wieku 15-49. Jeżeli przyjrzymy się tym danym, to spada nam liczba kobiet w wieku rozrodczym i minął czas wyżu demograficznego. To oznacza, że najliczniejsze roczniki, to dziś kobiet, które mają 40, 42, 45 lat. Są to kobiet, które ciągle są wliczane w statystykach, jako kobiety w wieku rozrodczym, ale są to kobiety, które już urodziły swoje dzieci i więcej dzieci nie urodzą (...). To nam trochę ten wskaźnik dzietności zaniża, bo liczniejsze są roczniki 40-latek, niż 30-latek" - powiedziała.

Według niej, gdyby przy obliczaniu wskaźnika uwzględniano kobiety w wieku do 40 lat - bo jak wskazała "de facto w Polsce dzieci rodzą kobiety w wieku 20-40 lat" - to "dane by inaczej wyglądały". "Rzeczywista nasza dzietność jest trochę wyższa niż wynika z tego wskaźnika" - zaznaczyła.

Wskazała też, na to, że jest wiele barier, które powodują, że w Polsce "jest niższa dzietność, niż mogłaby być przy naszym potencjale ogólnokulturowym, bo badania pokazują, że Polacy są społeczeństwem przywiązanym do wartości rodzinnych, postrzegamy swoje szczęście osobiste, jako szczęście rodzinne, itd., itd.". Mówiąc o tych barierach stwierdziła, że program Rodzina 500 plus nie rozwiązał problemu pierwszego dziecka i barier drugiego dziecka.

"Podstawowa bariera pierwszego dziecka to tworzenie się związków, wchodzenie młodych ludzi w związki, a w Polsce mamy ogromną lukę edukacyjną" - powiedziała wiceminister. Wyjaśniła, że termin ten dotyczy różnic w wykształceniu między młodymi kobietami, a młodymi mężczyznami. "Efekt jest taki, że w wieku 30-35 lat mamy ponad połowę kobiet z wykształceniem wyższym i tylko jedną trzecia mężczyzn. To jest zjawisko, o którym niewiele się w Polsce mówiło, a ono narastało przez wiele lat. W ciągu ostatnich dwu lat ono się zatrzymało, luka już nie rośnie, ale przez 20 lat rosła bardzo szybko i jest jedną z najwyższych w Europie, jeśli nie najwyższą. Większość krajów Unii Europejskiej mierzy się z luką edukacyjną na poziomie średnio trzy razy mniejszym" - podała. Dodała, że luka edukacyjna w Polsce wynosi 19 proc., podczas gdy w większości krajów europejskich takich jak Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria wynosi 6-7 proc., a jedynym krajem w UE, który nie ma luki edukacyjnej są Niemcy.

Pełnomocnik rządu wskazała też na zjawisko migracji młodych kobiet w Polsce do wielkich miast. "Mamy bardzo nierówne rozmieszczenie geograficzne, to znaczy mamy dużą nadreprezentację młodych mężczyzn na tzw. prowincji i nadreprezentację kobiet w dużych miastach". "Stąd takie programy jak +Rolnik szuka żony+, to odzwierciedlenie bardzo dużego problemu społecznego, a w dużych miastach kobiety zwyczajnie nie mają z kim stworzyć rodzin. Z tego wynika ogromna bezdzietność w Polsce, dwa razy większa niż w Europie. Na przykład w wieku lat 40, czyli w tym, w którym wiemy, że kobiety, które nie zaczęły rodzić dzieci, już nie urodzą dzieci, w Polsce jedna czwarta z nich nie ma dzieci, nigdy nie urodziła dziecka" - podała Socha.

Mówiąc o barierach wskazała też na brak stabilności dochodów. "W Polsce przekonanie, że ktoś ma stabilne dochody - co widać choćby w badaniu zdolności kredytowej przez banki - jest takie, że trzeba mieć umowę o pracę stałą, na czas nieokreślony" - powiedziała. Zaznaczyła, że "to się zaczyna zmieniać, pracodawcy co raz częściej zatrudniają na umowy stałe, ale nie dotyczy to młodych kobiet". Podała, że w wieku najwyższej rozrodczości, czyli 20-24 lata, 58 proc. kobiet pracuje na umowy czasowe, a wieku najintensywniejszej rozrodczości w Polsce, czyli 25-29 lat - na umowy czasowe pracuje 32 proc. kobiet, a mężczyzn odpowiednio: 49 i 26 proc. "To oznacza, że Polacy odkładają decyzję o dzieciach, to oznacza, że nie mogą wtedy zaciągnąć kredytów na mieszkanie, a odkładanie decyzji w czasie wiąże się z coraz większym ryzykiem związanym z płodnością w latach późniejszych" - zauważyła wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dodała, że brak własnego mieszkania to kolejna z barier.