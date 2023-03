Wiceminister sprawiedliwości: jestem dość krytyczny wobec ustawy o sędziach pokoju

Jestem dość krytyczny wobec ustawy o sędziach pokoju. Sama idea jest szczytna, ale obawiam się, że powstanie kolejna kasta, tym razem sędziów pokoju. Uważam, że to powinny być osoby z autorytetem, niekoniecznie prawnicy - powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Wiceminister Romanowski pytany był w czwartek w Radiu Lublin o propozycję wprowadzenia do systemu wymiaru sprawiedliwości sędziów pokoju w kontekście tego, czy usprawni to funkcjonowanie sądów w Polsce.

"Jestem dość krytyczny, jeżeli chodzi o to konkretne rozwiązanie. Sama idea jest oczywiście szczytna, natomiast (…) w większości państw (…) było to wdrażane bardzo powoli, bardzo długotrwale. Nie możemy tutaj robić rewolucji" - zaznaczył.

Odnosząc się do przewlekłości sądów wiceszef MS stwierdził, że w mniejszych miejscowościach sądy działają sprawniej niż w dużych miastach. Przekazał, że według statystyk europejskich Polska plasuje się w środku stawki. "Sprawy karne się skróciły w stosunku do średniej europejskiej, a sprawy cywilne rzeczywiście nieco się wydłużyły - natomiast w całej Europie się one wydłużyły - w Polsce mniej niż średnia europejska" - podał Romanowski.

Nawiązując do sędziów pokoju powiedział, że nie jest do końca przekonany, aby to proponowane rozwiązanie wpłynęło na usprawnienie funkcjonowania sądów. "Powiem w ten sposób, wolimy chodzić do lekarza niż do znachora. Patrząc na rozwiązania, które są proponowane, obawiam się, że powstanie kolejna kasta, tym razem sędziów pokoju. Może wybieranych w wyborach powszechnych, ale przez to, że te wybory nie były połączone z wyborami samorządowymi będzie mała frekwencja; jakieś lokalne układy będą się tworzyć czy odtwarzać" - ocenił wiceszef MS.

Zwrócił również uwagę na to, że przesłanką do kandydowania na sędziego pokoju ma być wykształcenie prawnicze. "Ja nie uważam, że to jest dobre rozwiązanie, chociaż sam jestem prawnikiem. Wręcz przeciwnie, uważam, że to powinny być osoby z autorytetem, niekoniecznie prawnicy. I ich zakres działania powinien być większy niż proponowany" - argumentował Romanowski.

Podkreślił, że sądy pokoju bardzo różnie funkcjonują w innych krajach. Jemu - jak zaznaczył - najbardziej podoba się rozwiązanie portugalskie, czy po części belgijskie. "Tam sędzia pokoju jest trochę takim mediatorem (…) Naprawdę uważam, że wychodząc od mediacji sądowej, mediatorów - które ciągle niestety są w powijakach - moglibyśmy osiągnąć znacznie więcej niż wprowadzając takie rozwiązanie, które też są - powiedzmy szczerze - obce naszej tradycji" - uzupełnił.

Jego zdaniem, wbrew temu co się uważa, rozwiązanie w postaci sędziów pokoju wcale tak bardzo w innych państwach się nie sprawdza. "Może kojarzymy je bardziej z amerykańskich filmów, gdzie ten sędzia rzeczywiście funkcjonuje i jest autorytetem" - dodał Romanowski.

Jeszcze raz podkreślił, że sędzią pokoju powinna być osoba z autorytetem, a nie prawnik, który np. nie dostał się na aplikację sędziowską. "Nie chciałbym, aby ta instytucja została zdewaluowana i stała się trochę taką instytucją drugiej kategorii. Gdybyśmy chcieli ją rzeczywiście wprowadzać, to na pewno wymaga szerszej debaty. Na pewno nie może się to dziać w pewnym chaosie i bieżączce przedwyborczej. To są ważne sprawy i obawiam się, że te środki, które przeznaczymy z budżetu państwa, z naszych pieniędzy na ten system, po prostu nie będą efektywnie wykorzystane" - ocenił wiceminister sprawiedliwości.

W środę zakończyły się merytoryczne prace podkomisji sejmowej nad projektem ustawy wprowadzającej sędziów pokoju. Podkomisja zgłosiła kilkadziesiąt merytorycznych poprawek do projektu i kilkakrotnie więcej poprawek redakcyjno-legislacyjnych. Zakończenie omawiania projektu przepisów wprowadzających sędziów pokoju oznacza, że na kolejnym posiedzeniu podkomisja podejmie decyzję ws. sprawozdania, które trafi do sejmowej komisji.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju początkowo prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą.

Pierwsze czytanie wypracowanego w Kancelarii Prezydenta projektu odbyło się w Sejmie w grudniu 2021 r. Następnie projekt trafił do sejmowej komisji i podkomisji. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.