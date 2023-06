Wiceminister sprawiedliwości: Sąd Najwyższy tworzy dziś alternatywną rzeczywistość prawną

Sąd Najwyższy tworzy dziś alternatywną rzeczywistość prawną. Musi dojść do reakcji władz w Polsce, żeby nie doszło do anarchii i zdestabilizowania naszego państwa; sędziowie SN proponują podwójny system prawny - uważa wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (SP).

Sąd Najwyższy uchylił we wtorek umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta Andrzeja Dudę; sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego.

W marcu 2015 r. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego (dziś - szefa MSWiA) i Macieja Wąsika (ówczesnego zastępcę Kamińskiego w CBA; obecnie wiceministra SWiA) na 3 lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas "afery gruntowej" w 2007 r. Na kary po 2,5 roku skazano dwóch innych b. członków kierownictwa CBA.

Zanim Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał apelacje, w listopadzie 2015 r. prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich czterech nieprawomocnie skazanych. W marcu 2016 r. SO uchylił wyrok SR i wobec aktu łaski prezydenta prawomocnie umorzył sprawę. Od tego orzeczenia SO kasacje do SN złożyli oskarżyciele posiłkowi.

Według Kalety, "wyrok wydany wobec panów ministrów był wyrokiem czysto politycznym przez sędziego, który po przegranych przez Platformę (Obywatelską - PAP) wyborach chciał wspierać opozycję".

"Co istotne, polska konstytucja stanowi, że prezydent ma prawo skorzystać z prawa łaski i w tej sprawie i z tego prawa skorzystał. Sąd Najwyższy niestety kolejny raz w ostatnich latach całkowicie zignorował brzmienie konstytucji, podział kompetencji, podział władz, prerogatyw" - powiedział Kaleta PAP.

Według wiceszefa MS, SN postawił się nad konstytucją i nad wszystkimi organami państwa, "działając w sposób prawotwórczy". "To pokazuje, że rebelia, która od wielu lat ma miejsce w Sądzie Najwyższym w końcu musi być przecięta, ponieważ SN tworzy dzisiaj po prostu alternatywną rzeczywistość prawną. Musi w związku z powyższym dojść do reakcji władz w Polsce, żeby nie doszło do anarchii i zdestabilizowania naszego państwa. Sędziowie SN proponują podwójny system prawny" - ocenił.

Pytany czy MS podejmie jakieś działania, stwierdził, że od wielu lat resort proponuje pakiet ustaw, które "mają rozwiązać problem anarchizacji sądownictwa".

"Byliśmy sceptyczni co do kompromisów, które miały spowodować, że sędziowie nie podejmą się działań o charakterze rebelii wobec własnego państwa i chociażby w zeszłym roku jako Solidarna Polska (obecnie Suwerenna Polska - PAP) złożyliśmy projekt ustawy o SN, który od nowa reguluje całość zagadnień związanych z SN. (...) Być może jest to moment, by w końcu ten projekt był procedowany" - powiedział Kaleta.

W ustnym uzasadnieniu wtorkowego wyroku SN sędzia Piotr Mirek zaznaczył, że "sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w polskim porządku prawnym jest wyłączną domeną sądów powszechnych i Sądu Najwyższego". Dodał, że w ramach sprawowania tego wymiaru sprawiedliwości sądy mają prawo do dokonywania wykładni przepisów prawa, ustaw i konstytucji. Sędzia Mirek powiedział również, że piątkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - że prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją Prezydenta RP wywołującą ostateczne skutki prawne, a SN nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta prawa łaski - nie wywołuje, zdaniem SN, żadnych skutków prawnych, a brak tych skutków wynika z "metody rozstrzygnięcia" przez TK.

SN ocenił, że sentencja postanowienia TK nie dokonała wykładni przepisu konstytucji o prawie łaski w sposób mogący wpłynąć na wtorkowe orzeczenie SN. Zdaniem sędziego Mirka postanowienie TK "nie dokonało w istocie rozgraniczenia między kompetencjami konstytucyjnych organów". "Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął żadnego sporu kompetencyjnego" - powiedział sędzia SN.