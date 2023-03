Wiceminister Szwed: obecnie wydajemy na rentę socjalną 5,4 mld zł

Renta socjalna jest specjalnym świadczeniem. W 2015 r. wydaliśmy na nią 2,4 mld zł. Dzisiaj wydajemy 5,4 mld zł, czyli o trzy miliardy więcej niż w 2015 r. – wskazał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi wznowili w poniedziałek protest w Sejmie. Poinformowała o tym posłanka KO Iwona Hartwich, która jest jednocześnie matką jednego z protestujących.

Domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto. Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej realizujący ten postulat. Hartwich zaapelowała we wtorek z mównicy sejmowej do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o to, by złożony już projekt był procedowany na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Wiceminister Szwed podkreślił na wtorkowym briefingu prasowym, że renta socjalna dotyczy osób, które są całkowicie niezdolne do pracy i "tę niezdolność mają do 18. roku życia, a jeżeli taka osoba się uczy - do 25. roku życia".

"W 2015 r. na rentę socjalną wydaliśmy 2 mld 400 milionów zł. Dzisiaj wydajemy 5 mld 400 mln zł, czyli o trzy miliardy więcej niż w 2015 r." - poinformował.

Wiceszef MRiPS podkreślił, że renta socjalna jest świadczeniem specjalnym. "Nie możemy jej odrywać od wszystkich osób, które są na rentach, którzy wypracowali sobie ten minimalny pięcioletni staż, żeby otrzymać rentę, ale również od osób, które przepracowały 25 lat czy 20 lat w przypadku kobiet i (...) też mają świadczenia na poziomie najniższego wynagrodzenia" - stwierdził.

Jak mówił, w tej dyskusji musimy brać pod uwagę rozwiązania dotyczące rent także innych osób. "Trzeba na to patrzeć całościowo, a nie tylko w kwestii rent socjalnych" - podkreślił.