Wiceminister Szwed: ponad 2,6 mln emerytów otrzymało już świadczenia zwaloryzowane

W tej chwili ponad 2,6 mln emerytów już otrzymało świadczenia zwaloryzowane - przekazał w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czwartek podczas posiedzenia Sejmu posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwrócili się do resortu rodziny i polityki społecznej z pytaniem dotyczącym waloryzacji emerytur i rent.

W odpowiedzi, wiceminister resortu Stanisław Szwed przypomniał, że co roku 1 marca waloryzacja jest wprowadzona w życie i w tym roku wynosie 14,8 proc. Co więcej, waloryzacja ma charakter kwotowo-procentowy z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto.

"Tutaj też apel do seniorów. Zdarzają się sytuacje, że zgłaszają się do nich oszuści, że będą załatwiać waloryzację. Waloryzacja jest z urzędu, nie trzeba składać żadnych wniosków. (...) W tej chwili ponad 2,6 mln emerytów już otrzymało świadczenia zwaloryzowane. Jutro jest kolejna transza - ponad 1,3 mln emerytów też otrzyma już zwaloryzowaną kwotę" - powiedział wiceminister. Dodał, że waloryzowana jest również renta socjalna czy świadczenia pielęgnacyjne.

Wiceminister przekazał, że w tym roku o prawie 2 mld wzrosną nakłady na waloryzację świadczeń i łącznie wyniosą ponad 44 mld złotych.

Odnosząc się do funkcjonujących programów skierowanych dla seniorów wymienił program "Mama 4 plus" oraz świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych. "To jest program, który pozwala dołożyć 500 zł do najniższego świadczenia emerytalnego, bądź jest też zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę" - wyjaśnił.

Przypomniał, że działają również programy aktywizujące osoby starsze. Jednym z nich jest program "Senior plus", w ramach którego tworzone są dzienne domy i kluby seniora. Obecnie w Polsce działa ponad 1,2 tys. takich miejsc. Jak dodał, w bieżącym roku ma powstać kolejnych 100 jednostek.

"Tutaj dajemy środki z jednej strony na tworzenie nowych jednostek, a z drugiej strony dofinansowujemy te już istniejące. Na ten program mamy 60 mln zł. Program jest rozpisany na pięć lat, czyli łącznie to będzie 300 mln zł" - powiedział.

Szwed przekazał, że na drugi program - "Aktywni plus", który skierowany jest do organizacji pozarządowych, przeznaczone jest 40 mln zł, czyli w perspektywie pięcioletniej będzie to 200 mln złotych.