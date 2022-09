Wiceminister Szwed: Senioriada to spotkanie seniorów korzystających z naszych programów

W środę na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się spotkanie uczestników klubów i mieszkańców domów senior plus z całej Polski. To spotkanie seniorów, którzy korzystają z naszych programów wsparcia – powiedział w środę wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Szwed w Programie I Polskiego Radia przypomniał, że w środę na PGE Narodowym w Warszawie uczestnicy klubów senior plus i aktywni plus spotkają się, by wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

"Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest 1 października. Dlatego co roku organizujemy spotkanie seniorów, którzy korzystają z naszego programu +Senior plus+ i +Aktywni plus+. To przedstawiciele domów seniora, klubów seniora i organizacji pozarządowych" - podkreślił wiceminister.

Jego zdaniem Senioriada to spotkanie, podczas którego osoby starsze wymieniają się poglądami, poznają programy wsparcia, z których mogą korzystać i mogą zainspirować się ofertami innych klubów czy domów seniora.

"Oczywiście, spotkania na mniejszą skalę odbywają się w ciągu roku w poszczególnych regionach czy miastach i są szansą na wymienienie się pomysłami na aktywne spędzanie czasu" - powiedział.

Wiceminister zapytany, czy 14. emerytura będzie wypłacona seniorom w przyszłym roku, przekazał, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

"13. emeryturę mamy już na stałe wpisaną i będzie ona wypłacona 1 kwietnia. Jesteśmy przygotowani, żeby taką kolejną, jednorazową 14. emeryturę w przyszłym roku wprowadzić, ale decyzja należy do Rady Ministrów" - powiedział.

Podkreślił, że takie rozwiązanie poprawia sytuację emerytów, która w przyszłym roku też będzie trudna.

"Walka z inflacją będzie podstawowym kierunkiem. Dzięki środkom osłonowym dla seniorów ich sytuacja się nie pogarsza. Ostatnie badania pokazują, że przecięta emerytura netto jest wyższa niż przeciętne wynagrodzenie netto w ubiegłym roku. To powoduje, że działania, które podejmujemy chronią emerytów przed wzrostem inflacji" - ocenił.

Dodał, że w przyszłym roku będzie rekordowa waloryzacja, która w tej chwili szacowana jest na poziomie 13,6 proc.

"Ostateczna wysokość będzie znana na koniec stycznia, jak GUS ogłosi średnioroczną inflację za ten rok. Ale w przeliczeniu to będzie około 40 mld zł przeznaczonych dla seniorów" - podsumował wiceminister Szwed.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiło 14 grudnia 1990 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ.