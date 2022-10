Wiceminister Warchoł: powinniśmy bezwzględnie domagać się reparacji; nota w tej sprawie jest bardzo ważna

Powinniśmy bezwzględnie domagać się reparacji od Niemiec, ponieważ jest to polska racja stanu. Nota dyplomatyczna w tej sprawie jest bardzo ważna i potrzebna - powiedział PAP wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jego zdaniem Polska uzyska reparacje.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną w sprawie reparacji, która zostanie przekazana dyplomacji niemieckiej. To kolejny krok, podejmowany przez polski rząd na drodze do otrzymania reparacji wojennych od Niemiec. Wcześniej, 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Oszacowano je na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł.

Wiceminister Warchoł z satysfakcją odebrał podpisanie noty dyplomatycznej przez szefa polskiej dyplomacji. "To bardzo ważna i potrzebna nota. Powinniśmy bezwzględnie domagać się reparacji, ponieważ jest to polska racja stanu. Według mnie uzyskamy te reparacje" - powiedział wiceszef MS.

Zwrócił też uwagę, że Polska była pierwszą i największa ofiarą II wojny światowej. "Nigdy nie doszło do zrzeczenia się przez nasz kraj reparacji. Gdyby nie niemiecka agresja, dziś Polska byłaby hegemonem Europy. Przecież prawie sześć milionów Polaków zostało zamordowanych, straciliśmy elity, upadła gospodarka. Mamy miliardowe straty w kulturze, rolnictwie, przemyśle. Niemcy muszą w końcu zrzucić bagaż zbrodni, który niosą od lat" - mówił Warchoł.

Wyraził przy tym przekonanie, że rząd Zjednoczonej Prawicy jest w stanie skutecznie domagać się reparacji na drodze dyplomatycznej. "To powinno określać naszą politykę wobec Niemiec na przyszłe lata. Jeżeli Niemcy chcą nas pouczać o praworządności to same powinny zachować się praworządnie w kwestii zbrodni II wojny światowej" - powiedział.

Warchoł odniósł się też do prezentowanego w ostatnim czasie stanowiska władz niemieckich, zgodnie z którym kwestia reparacji jest już zamknięta. "Być może tego typu argumenty władze Niemiec powtarzają zachęcone narracją Platformy Obywatelskiej. Niemcy w 2010 roku zakończyły wypłacać reparację Anglii i Francji za I wojnę światową. Pokazuje to, że można coś takiego zrealizować" - mówił.

Polskie żądania ws. reperacji odrzuca kanclerz Niemiec Olaf Scholz. W jednym z ostatnich wywiadów dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Scholz powiedział: "Mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym".