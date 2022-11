Wiceminister Wąsik: sprawy bezpieczeństwa w górach, jeżeli chodzi o współpracę ministerstwa, GOPR i TOPR idą w dobrych kierunku

Dofinansowanie dla GOPR i TOPR wynosiło w 2021 roku 40,5 mln zł - podsumował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Zaznaczył, że wydaje się, że sprawy bezpieczeństwa w górach, jeżeli chodzi o współpracę ministerstwa, GOPR i TOPR idą w dobrym kierunku.

Podczas piątkowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wiceszef MSWiA przedstawiał informację na temat dotychczasowych rezultatów nadzoru oraz planów zapewnienia bezpieczeństwa w górach w zimowym sezonie turystycznym 2022/2023.

Maciej Wąsik podkreślił, że zgodnie z ustawą do organizowania i udzielania pomocy, osobom które uległy wypadkowi, bądź są narażone na niebezpieczeństwo w górach uprawnione są Tatarzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. MSWiA udziela dotacji i sprawuje nadzór nad działalnością tych instytucji.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarówno w GOPR (w 2017 r.), jak i w TOPR (w 2018 r.) przeprowadzone zostały kontrole, który wypadły pozytywnie.

"W 2022 roku minister SWiA udzielił dotacji TOPR w zakresie realizacji zadania publicznego na wykonywanie ratownictwa na terenie Tatr oraz pasma Spisko-Gubałowskiego w wysokości 5 mln 238 tys. 600 zł" - podał Wąsik.

Dodał, że ministerstwo udzieliło także dotacji w wysokości ponad 3 mln 471 tys. zł na utrzymanie w gotowości operacyjnej śmigłowca ratowniczego będącego w dyspozycji TOPR.

Wąsik zaznaczył, że MSWiA udzieliło też dotacji na działania ratownicze GOPR na terenie południowej Polski i ratownictwa górskiego w wysokości 13 mln 428 tys zł. Dodatkowo GOPR dostał milion zł na budowę nowej dyżurki w Krościenku nad Dunajcem.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że na zakup i wyposażenie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek ratowniczy TOPR otrzymało 5 mln 888 tys. zł dofinansowania, a GOPR 9,5 mln zł. "Wydaje się, że te sprawy bezpieczeństwa w górach, jeżeli chodzi o współpracę ministerstwa, GOPR i TOPR idą w dobrym kierunku. Ta współpraca układa się dobrze." - powiedział Wąsik.

Zaznaczył też, że dla porównania w 2015 roku dofinansowanie dla GOPR i TOPR wraz utrzymaniem śmigłowca wynosiło 13 mln zł, a w 2021 roku 40,5 mln zł.

Wąsik dodał, że ministerstwo stara się, aby seniorzy GOPR i TOPR na takich samych zasadach otrzymywali tzw. dodatek emerytalny, który otrzymali ratownicy OSP. "Kobieta po osiągnięciu 60. roku życia, mężczyzna po osiągnięciu 65. roku życia, jeżeli przepracowali odpowiednio 20 i 25 lat. Jako wolontariuszom ratującym życie i zdrowie, przysługuje im do emerytury 200 zł indeksowane razem ze wskaźnikiem inflacji, tak jak emerytury są indeksowane co roku, czyli w tym roku będzie to indeksacja 13,8 procent" - powiedział Wąsik.

Przypomniał też, że MSWiA przygotowało projekt uchwały dla rodzin funkcjonariuszy, którzy stracą lub stracili życie na służbie. "Także objęliśmy tym świadczeniem tragicznie zmarłych i niosących ratunek ochotników TOPR i GOPR. Każda wdowa otrzyma do końca życia świadczenie w wysokości średniego wynagrodzenia rocznego w Państwowej Straży Pożarnej. Każde dziecko do osiągnięcia pełnoletności lub do końca nauki, ale nie dłużej, niż do do 26 roku otrzyma pół pensji przeciętnego wynagrodzenia w PSP. Każdy rodzic po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzyma pół wynagrodzenia przeciętnego strażaka" - zapewnił wiceszef MSWiA.