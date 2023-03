Wiceminister Wdówik: osoby z niepełnosprawnościami to nie jest grupa homogeniczna

Osoby z niepełnosprawnościami to nie jest grupa homogeniczna, stałej 24-godzinnej asystencji wymaga tylko kilkadziesiąt tysięcy, większość jest w stanie podejmować zatrudnienie – wskazał w środę wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Wiceminister RiPS komentował trwający w Sejmie protest grupy dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. O jego wznowieniu poinformowała w poniedziałek posłanka KO Iwona Hartwich.

Wdówik akcentował podczas środowej konferencji, że rząd podejmuje szereg działań poprawiających sytuację osób z niepełnosprawnością.

Wskazał w tym kontekście m.in. na program Dostępność Plus, Fundusz Solidarnościowy, program asystencji osobistej, Program Opieka Wytchnieniowa, Centra Opiekuńczo-Mieszkalne czy programy PFRON.

"Nie jest tak, że 3 mln osób z niepełnosprawnościami to ludzie, którzy wymagają stałej 24-godzinnej opieki. Osoby z niepełnosprawnościami to nie jest grupa homogeniczna. Osób, które wymagają stałej 24-godzinnej asystencji, wsparcia - czy to asystenta osobistego czy innych osób, jest zaledwie kilkadziesiąt tysięcy. Te osoby potrzebują największego wsparcia" - wskazał wiceminister.

"Większość osób z niepełnosprawnością, mimo posiadania znacznego stopnia, jest w stanie podejmować zatrudnienie. Musimy zmienić myślenie, które przez dziesiątki lat zostało wpojone - jesteś człowiekiem zależnym, czekaj aż ktoś ci pomoże" - zaznaczył.