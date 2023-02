Wiceminister Wdówik: Podeszliśmy systemowo do tematu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami

Podeszliśmy systemowo do tematu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzając dodatkowe środki finansowe, a także różne rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami i dzisiejszym standardom – powiedział w Sejmie pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

W czwartek w Sejmie wiceminister Wdówik odpowiadał na pytanie posłanki Agnieszki Górskiej (PiS), czy będą dodatkowe pieniądze na wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Posłanka zapytała również o to, czy siedziby uruchamianej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypożyczalni technologii wspomagającej będą się mieścić również w mniejszych ośrodkach?

Wdówik podkreślił, że rząd PiS od samego początku położył ogromny nacisk na zmianę sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

"W odróżnieniu do tego, co było przedtem, podeszliśmy do tematu systemowo, nie tylko wprowadzając dodatkowe środki finansowe, ale wprowadzając różnego rodzaju rozwiązania w sposób, który odpowiada oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami i dzisiejszym standardom" - mówił.

Przypomniał, że rząd na podstawie zmiany ustawy budżetowej z 2021 r. przeznaczył miliard złotych na zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami szans na równoprawny udział w życiu społecznym i zawodowym. "Z tych środków sfinansowaliśmy pięć działań" - poinformował.

Zaznaczył, że pierwszym programem sfinansowanym dzięki tym środkom był program "Samodzielność, aktywność, mobilność", wspierający mieszkalnictwo. Program zawiera trzy moduły: dwa dotyczące zakupu mieszkań i jeden dotyczący zakupu samochodów. "To jest realizacja postulatu podmiotowości i deinstytucjonalizacji" - ocenił.

Poinformował, że MRiPS uruchomiło konkurs na tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych, w którego ramach wpłynęło 55 wniosków, a 29 otrzymało pozytywną rekomendację komisji. Dodał, że wspomagane społeczności mieszkaniowe są tworzone przez organizacje pozarządowe.

Wyjaśnił, że istnieje także drugi program wspomagający mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnościami, tworzony przez samorządy - Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. "Tych centrów sfinansowaliśmy już 102. 20 z nich już działa, reszta jest w trakcie budowy. Ten program chcemy kontynuować, bo on też służy temu, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły znaleźć mieszkanie ze wsparciem adekwatnym do potrzeb" - zastrzegł.

Wdówik wymienił także program "Dostępne mieszkanie", służący wsparciu finansowemu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które mają mieszkanie niedostosowane architektonicznie do swoich potrzeb, aby mogły zamienić je na mieszkanie bez barier. "Tu dofinansowanie jest zależne od ceny metra kwadratowego" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że 150 mln zł zostało przeznaczone na program "Mieszkanie dla absolwenta", którego celem jest ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań dla osób z niepełnosprawnością przez 3 lata.

Wdówik poinformował, że 250 mln zł zostało przeznaczone na program umożliwiający zakup samochodu osobom z najcięższą niepełnosprawnością. "Te dofinansowania są duże, sięgające 85 proc. ceny samochodu w przypadku pasażerów z niepełnosprawnością. To są dofinansowania rzędu 130 tys. zł" - mówił.

Ostatnim wymienionym przez Wdówika programem była wypożyczalnia technologii wspomagającej, którego celem jest zapewnienie dostępu do technologii wspomagających wysokiej jakości.

"To nie jest wypożyczalnia, która będzie wypożyczać chodziki. To jest wypożyczalnia, która będzie wypożyczać wózki elektryczne za 50 tys. zł (...), specjalistyczne urządzenia do komunikacji dla osób z autyzmem, dla osób niemówiących" - wyjaśnił.

Poinformował, że wypożyczalnia będzie miała jeden centralny magazyn, a doradcy PFRON-u będą dojeżdżać do osób niepełnosprawnych z całej Polski po to, by wybrać dla nich najlepsze rozwiązanie.

"Wtedy na zlecenie PFRON-u operator wypożyczalni będzie ten sprzęt dostarczał do miejsca zamieszkania, konfigurował, uruchamiał i pozostawiał osobie niepełnosprawnej" - zaznaczył Wdówik.