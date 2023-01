Wiceminister Weber: czas ferii to okres wytężonej pracy dla Inspekcji Transportu Drogowego

Czas ferii oznacza dla dzieci wypoczynek, ale dla służb, jak Inspekcja Transportu Drogowego, to okres wytężonej pracy – powiedział w sobotę w Rzeszowie wiceminister infrastruktury Rafał Weber, inaugurując akcję „Bezpieczny autokar – ferie 2023”.

W sobotę w pięciu województwach w Polsce, w tym m.in. na Podkarpaciu, rozpoczęły się zimowe ferie.

Na konferencji zorganizowanej w Rzeszowie w punkcie kontroli ITD wiceminister Weber mówił, że ferie dla dzieci oznaczają czas odpoczynku, ale dla służb, takich jak ITD i innych, które dbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to okres wytężonej pracy.

"Chcemy dziś zainaugurować akcje +Bezpieczny autokar - ferie 2023+. Podczas tej akcji inspektorzy ITD będą zwracać szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, które dowożą dzieci w miejsce zimowego wypoczynku, a także weryfikować przygotowanie oraz sprawność kierowców" - dodał.

Wiceminister zwrócił uwagę, że takie akcje są częścią "kompleksowego podejścia rządu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym".

W tym kontekście wymienił działania inwestycyjne w powstanie nowych dróg, dzięki którym poruszać się można komfortowo i bezpiecznie. "Drugie działanie to legislacja związane z dobrymi przepisami prawa, które kształtują zachowanie i postawy kierowców. Trzeci obszar to kontrola, egzekucja a także budowanie świadomości użytkowników ruchu drogowego" - wymienił Weber.

Podał również dane, z których wynika, że w roku 2022 r. nastąpił spadek liczby ofiar wypadków drogowych o 16 proc. O 6 proc. zmniejszyła się liczba wypadków i osób rannych.

"Myślę, że wtedy, kiedy będziemy dysponować pełną statystyką, powiemy, jak ona wygląda w bardzo szczegółowy i precyzyjny sposób. Wstępne dane pokazują bardzo dynamiczną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która jest właśnie wynikiem tych kompleksu działań realizowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. A także przez wszystkie służby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - stwierdził wiceminister.

Weber na konferencji zaapelował również do kierowców o odpowiedzialność i roztropność oraz stosowanie się do przepisów drogowych.

Obecny na konferencji Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, zapowiedział, że w czasie ferii kontrolowany będzie przede wszystkim stan techniczny autokarów i trzeźwość kierowców.

Dodał, że autokary będą sprawdzane na mobilnych stacjach kontroli, które są już na wyposażeniu ITD niemal we wszystkich województwach. "Takie stacje służą do weryfikacji stanu technicznego pojazdów ciężarowych i autokarów" - powiedział.

Gajadhur przypomniał, że kontrole będą prowadzone nie tylko w punktach stałych ITD, ale o sprawdzenie autokaru mogą poprosić również rodzice dzieci, które będą podróżować pojazdem na wypoczynek.

Główny Inspektor ITD podał, że w czasie ubiegłorocznych ferii sprawdzonych zostało w sumie 775 autokarów, zatrzymane zostały 23 dowody rejestracyjne. "Trzy autokary były w takim stanie, że nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Najczęstsze usterki dotyczą układu hamulcowego, wycieków płynów eksploatacyjnych i zbyt zużytych opon" - powiedział.

Gajadhur przypomniał, że ubiegłym roku ITD zanotowało ok. 968 tys. przekroczeń prędkości w systemie fotoradarowym. "To ok. 30 proc. mniej w 2021 r. To i tak jednak zbyt dużo" - mówił.

W Rzeszowie obecny był również wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, który powiedział, że w czasie ferii ok. 167 tys. uczniów będzie brało udział w wypoczynku zorganizowanym, a kolejne 80 tys. w trybie zimowiska. Ponad 70 tys. uczniów weźmie udział w półkoloniach, a 4 tys. uczniów wyjedzie za granicę.

Wiceminister zaapelował do rodziców, aby również sprawdzali organizatora wypoczynku dzieci, można to zrobić poprzez stronę internetową.

"Proszę też zapoznać się z poradnikiem bezpiecznego wypoczynku, który jest również na stronie resortu. Ferie to czas, kiedy dzieci mogą mieć styczność z niebezpieczeństwem. Miejmy to w pamięci" - mówił Bernacki.

Jako podali inspektorzy ITD, w punkcie kontrolnych, w których odbyła się konferencja, sprawdzonych w sobotę zostało w sumie 5 autokarów, wszystkie przeszły kontrole bez zastrzeżeń.