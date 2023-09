Wiceminister Woś: córka stalinowskiego propagandysty Agnieszka Holland pluje na polskich żołnierzy

Córka stalinowskiego propagandysty Agnieszka Holland pluje na polskich żołnierzy – powiedział w środę w Toruniu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Dodał, że "żadna cenzura sądowa nie zamknie wszystkim ust" ws. antypolskiego działania.

Wiceminister sprawiedliwości podczas briefingu prasowego w Toruniu odniósł się do poniedziałkowej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, na mocy którego zakazano ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro wypowiadania się na temat reżyserki Agnieszki Holland i jej twórczości w kontekście filmu "Zielona granica", porównywania jej do zbrodniczych reżimów totalitarnych i autorytarnych. Prawnicy Holland mają teraz dwa tygodnie na złożenie pozwu o ochronę dóbr osobistych wobec Ziobry.

"Wszyscy widzimy, co się dzieje, ten wściekły atak na Polskę i Polaków, widzimy działania autorów paszkwilu, córki stalinowskiego propagandysty, który pluł na żołnierzy Armii Krajowej. Teraz jego córka pluje na polskich żołnierzy, funkcjonariuszy państwa polskiego. Nie może być na to zgody. Żaden sąd nie będzie wprowadzał cenzury. Tak działa pani Holland - najpierw opluwa, nazywa nas w różnych wywiadach +faszystami+, +nazistami+, a gdy o jej filmie powie się, że jest robiony jak z goebbelsowskiej propagandy, to ona nagle biegnie i stosuje cenzurę" - mówił wiceminister Woś.

Dodał, że jest to działanie "dokładnie takie, jak w czasach stalinowskich", więc "niedaleko pada jabłko od jabłoni".

"Najbliższe wybory są o tym, czy będzie wolność słowa w Polsce, czy będzie takie działanie, jakiego doświadczamy. Mało kto w Polsce wie, że to film współprodukowany przez niemieckie imperium medialne ZDF. To oni byli współproducentami serialu +Nasze matki, nasi ojcowie+. Pamiętamy, że wówczas wszyscy w Polsce - czy to strona lewa czy prawa - byli oburzeni na ten paszkwil z rąk niemieckich, który wybielał nazistów, a oczerniał żołnierzy AK. Teraz takim sam paszkwil powstanie za pieniądze tego samego koncernu - współproducenta, czyli ZDF, za pieniądze samorządów rządzonych przez PO i PSL, czyli miasta Warszawy i woj. mazowieckiego. To jawne antypolskie działanie. Żadna cenzura sądowa nie pozwoli nam wszystkim zamknąć ust" - powiedział w Toruniu wiceminister Woś.

Od początku września politycy obozu rządzącego w publicznych wypowiedziach krytykują najnowszy film Agnieszki Holland "Zielona granica". Na początku września - odnosząc się do jednego z wywiadów Holland o filmie "Zielona Granica" - Ziobro napisał na Twitterze: "W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland".

Po wpisie Ziobry, 6 września br., prawnicy Holland skierowali do Ziobry wezwanie przedsądowe. "Post Zbigniewa Ziobry w sposób oczywisty narusza moje dobra osobiste i stanowi zniesławienie. Nie mogę pozostać obojętna na tak otwarty i brutalny atak ze strony osoby piastującej w Polsce bardzo ważną, konstytucyjną funkcję ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego" - napisała Holland i wezwała do opublikowania przez Ziobrę przeprosin i wpłatę 50 tys. zł na Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu". W przypadku braku reakcji zapowiedziała wystąpienie na drogę sądową.

Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka warszawskiego SO sędzia Sylwia Urbańska, postanowieniem z 25 września br. sąd w tej sprawie udzielił zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistych, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, poprzez zakazanie Zbigniewowi Ziobrze "publikowania na wszystkich swoich kontach w mediach społecznościowych, tj. X (wcześniej Twitter), Facebook, Instagram - postów, oświadczeń lub innych informacji na temat uprawnionej lub jej twórczości filmowej - w związku z wyreżyserowanym przez uprawnioną filmem pt. +Zielona Granica+, w których następowałyby nawiązania, zestawienia lub porównania osoby uprawnionej, jej twórczości lub działalności ze zbrodniczymi reżimami autorytarnymi, znanymi z historii lub współczesnymi (np. III Rzesza, Związek Sowiecki, stalinizm, putinizm)".

Sąd okręgowy w ramach zabezpieczenia zakazał także Ziobrze "wypowiadania się publicznie, w tym w mediach, na temat uprawnionej lub jej twórczości filmowej, w związku z wyreżyserowanym filmem +Zielona Granica+, w których to wypowiedziach następowałyby nawiązania, zestawienia lub porównania osoby uprawnionej, jej twórczości lub działalności ze zbrodniczymi reżimami autorytarnymi, znanymi z historii lub współczesnymi (np. III Rzesza, Związek Sowiecki, stalinizm, putinizm)".

"Sąd oddalił wniosek w pozostałym zakresie i wyznaczył uprawnionej termin dwóch tygodni na złożenie pozwu o ochronę dóbr osobistych przeciwko obowiązanemu uczestnikowi. Postanowienie jest nieprawomocne, przysługuje od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie" - przekazała ponadto sędzia Urbańska.

Film "Zielona Granica" miał swoją premierę 5 września podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną jury.

"Film opowiada o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawia odpowiedzi polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu na to wyzwanie. Zależało nam, by uchwycić ten temat w całej jego złożoności. Chcieliśmy również udzielić głosu tym, którzy są go pozbawieni" - powiedziała Agnieszka Holland podczas konferencji na festiwalu w Wenecji. "Nie chcieliśmy uprawiać propagandy sprawiedliwości. Zależało nam, by film odzwierciedlał, jak trudne są wybory, których dokonujemy" - mówiła.