Wiceminister zdrowia: seniorzy powinni się szczepić przeciwko COVID-19 i grypie

Seniorzy mają zmniejszoną odporność, wielochorobowość i każda infekcja dodatkowa powoduje duże powikłania. Dlatego szczepienie przeciwko COVID-19 i grypie w tej grupie powinno być jak największe – powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceszef MZ w poniedziałek był gościem TVP 1 i odniósł się do sytuacji epidemicznej w kraju.

W jego ocenie sytuacja epidemiczna jest w miarę stabilna, bo nowych przypadków COVID-19 w naszym kraju jest niewiele.

"Coraz mniej osób jest hospitalizowanych. Najnowsze dane z piątku pokazują, że hospitalizowanych jest 1848 osób, a jeszcze trzy dni wcześniej to było prawie 2200, czyli widzimy dość duży spadek i to jest ten dobry moment na to, aby zaszczepić się na koronawirusa i grypę" - powiedział.

Dodał, że "te dwie szczepionki należy łączyć, ponieważ przed nami wysyp infekcji grypowych" i zaapelował do seniorów o szczepienie się.

"Nigdy nie straszę społeczeństwa, ale to jest zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami tych infekcji. Szczególnie apeluję do osób starszych, do seniorów powyżej 60. roku życia, gdzie także obserwujemy w październiku, w odróżnieniu od września, że ponad 50 proc. zachorowań jest w grupie seniorów" - wyjaśnił.

Podkreślił, że seniorzy mają naturalnie zmniejszoną odporność, większość z nich ma wiele chorób i każda dodatkowa infekcja powoduje duże powikłania.

"Dlatego szczepienie przeciwko COVID-19 i grypie w grupie seniorów powinno być jak największe" - stwierdził.

Przypomniał, że szczepionka przeciwko grypie dla osób powyżej 75 lat jest bezpłatna, a osoby powyżej 65 lat otrzymują 50 proc. refundacji.

"Mamy duży zapas szczepionek, możemy się zaszczepić w aptece, czego wcześniej nie było" - powiedział.

Zdaniem ministra jesteśmy blisko tego, aby COVID-19 zaliczyć do chorób zakaźnych.

"Jest to związane z tym, że przez dwa lata infekcji COVID-19 nasz organizm jednak miał kontakt z tym wirusem, ma pewną odporność, a szczepienia jeszcze tę odporność podnoszą i mam nadzieję, że to ostatnie miesiące covidu i przejdziemy do normalności, a covid nie będzie nam już zaprzątał głowy" - podsumował Kraska.