Wiceminister zdrowia: zanotowano 1613 przypadków zakażeń koronawirusem

1613 nowych przypadków. Jeżeli popatrzymy tydzień do tygodnia, to także jest dość optymistyczna informacja. Kolejny dzień ze spadkami, jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest spadek o ponad 31 proc., czyli pandemia jest w odwrocie – mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceszef MZ powiedział w środę w Radiu Wrocław, że "zmniejsza się liczba dodatnich przypadków". "Tylko 17 proc. wykonanych testów daje wynik pozytywny, czyli to są te bardzo dobre informacje" - podkreślił Kraska.

"Bardzo mnie cieszy mniejsza liczba osób, które są hospitalizowane w naszych szpitalach. Raport z dnia wczorajszego to 2250 osób, a ja przypomnę, że 1 września tych osób w naszych szpitalach było ponad 1600, czyli widzimy, że tutaj także sytuacja jest stabilna. Ale także nasze prognozy, którymi dysponujemy na najbliższe tygodnie, są dość uspokajające. Ale, żeby nie było tak różowo i pięknie, to widzimy jednak w Europie Zachodniej niewielki wzrost" - stwierdził wiceminister.

We wtorek informowano o 2261 zakażeniach koronawirusem, w tym 488 ponownych. Zanotowano 31 przypadków śmierci osób z COVID-19. Tydzień temu, 11 października, informowano o 2617 zakażeniach i o śmierci 45 osób z COVID-19.

Łącznie - jak podano we wtorek - od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 329 293 przypadki. Zmarło 117 931 osób z COVID-19.