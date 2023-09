Wiceministrowie Jabłoński i Woś wśród kandydatów PiS w okręgu rybnickim

Wiceministrowie: spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i sprawiedliwości Michał Woś, a także dotychczasowi posłowie Teresa Glenc i Grzegorz Matusiak znaleźli się wśród kandydatów PiS do Sejmu z okręgu rybnickiego (nr 30). Listę otwiera wieloletni parlamentarzysta, pos. Bolesław Piecha.

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę listy wyborcze w poszczególnych okręgach.

"To jest optymalna lista na te czasy. To muszą być działacze, politycy sprawdzeni w bojach, ale musi być też świeża krew - i my o tym wiemy. Bo Polska się zmienia, stoimy przed wieloma wyzwaniami cywilizacyjnymi, dlatego obraz młodego pokolenia również musimy uwzględniać" - tłumaczył Bolesław Piecha, argumentując, że młodzi ludzie inaczej patrzą na świat, a PiS chce korzystać z ich wiedzy i kreatywności.

Dwójką na rybnickiej PiS jest pochodzący z tego regionu wiceminister sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Jak mówił, dotychczasowe spotkania z wyborcami potwierdzają pozytywną oceną ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy - mimo trudności spowodowanych wojną na Ukrainie i sytuacją gospodarczą.

"Myślę, że ludzie widzą, iż właśnie w takich warunkach warto postawić na sprawdzoną drużynę; na rząd, który rzeczywiście dba o bezpieczeństwo Polski: bezpieczeństwo militarne, ale też bezpieczeństwo społeczne - mówimy tu o emeryturach, o kontynuowaniu polityki prorodzinnej; my to gwarantujemy. Co do naszej opozycji - myślę, że nikt tak do końca nie wie, co oni chcą zrobić" - ocenił Jabłoński. "Myślę, że mamy bardzo mocną listę" - skomentował.

"Ludzie doświadczeni w bardzo rożnych formach działalności - parlamentarnej, samorządowej, przedsiębiorcy, społecznicy - myślę, że to jest drużyna, która poprawi bardzo mocno wyniki, że będziemy w stanie naprawdę osiągnąć tutaj cel, którym jest po prostu kontynuowanie dobrych zmian wprowadzanych konsekwentnie od ośmiu lat" - dodał wiceszef MSZ.

Trzecie miejsce na rybnickiej liście kandydatów zajmuje nieobecny podczas sobotniej prezentacji w Rybniku reprezentant Suwerennej Polski, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Czwarta jest posłanka Teresa Glenc, a piąty związany z Jastrzębiem-Zdrojem poseł Grzegorz Matusiak.

Wśród pozostałych kandydatów PiS w okręgu nr 30 są: radna gminy Lyski Agnieszka Bochenek, radna Żor Małgorzata Celińska, społecznik i samorządowiec z Jastrzębia-Zdroju Mariusz Chmielewski, radny powiatu mikołowskiego, współzałożyciel zespołu Universe, wokalista Henryk Czich, Bartosz Hetmaniok z Forum Młodych PiS, radna sejmiku woj. śląskiego Julia Kloc-Kondracka-Kloc, rybnicki przedsiębiorca Grzegorz Piechaczek, radna Czerwionki-Leszczyn Izabela Rajca, pracownica biur poselskich Elżbieta Słoń, radni Rybnika: Mirela Szutka i Karol Szymura oraz wiceprezydent Żor Daniel Wawrzyczek.

Poseł Piecha poinformował, że podpisy poparcia są już zebrane, a rejestracja listy powinna nastąpić najdalej we wtorek. Zastrzegł, że na liście są jeszcze możliwe korekty - może dokonać ich prezes partii na podstawie upoważnienia komitetu politycznego.

Na listach PiS nie znaleźli się dotychczasowy poseł (wcześniej senator i wiceminister energii) Adam Gawęda oraz jego żona, senator Ewa Gawęda. "To są decyzje nie moje, ale komitetu politycznego partii. Musiały być zastrzeżenia, o których nie będę rozmawiał" - powiedział w sobotę pytany o to pos. Bolesław Piecha.

Podczas sobotniej konferencji w Rybniku pos. Piecha zaprezentował dokument "Silna gospodarka, stabilny budżet, bezpieczna Polska", oceniając, iż jest on obiektywną oceną dokonań ośmiu lat rządów PiS. "Jednym wielkim oszustwem jest propaganda partii opozycyjnych, w tym Koalicji Obywatelskiej, która o tym (o tym, iż zawarte tam dane są nieprawdziwe - PAP) mówi" - skomentował poseł.

"Co mogę państwu obiecać, zagwarantować? Tak - będziemy walczyć o zwycięstwo; tak - jestem przekonany, że zwyciężymy; tak - jestem przekonany, że utworzymy rząd; tak - jestem przekonany, że będziemy realizować nasz program nie obracając się na kontestatorów, którzy mówią, że powinno być inaczej; tak - będziemy dbali o zwykłego obywatela; tak - będziemy dbali o Polskę; zwyciężymy" - podsumował Bolesław Piecha.

Kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Senatu w okręgach nr 73 i 72 są dotychczasowy senator Wojciech Piecha oraz Dariusz Domański - śląski wicekurator oświaty, radny Żor, m.in. współzałożyciel hospicjum w tym mieście. Piecha jest senatorem od dwóch kadencji, Domański jest debiutantem w wyborach do izby wyższej.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie