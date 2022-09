Wicepremier Błaszczak: przygotowaliśmy nowelizację ustawy o weteranach, aby docenić żołnierzy, którzy narażali swoje życie za Polskę

Przygotowaliśmy kolejną nowelizację ustawy o weteranach, chodzi o to, żeby docenić tych żołnierzy, którzy za Polskę narażali swoje życie i zdrowie, służąc na misjach poza granicami kraju - poinformował w sobotę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

W sobotę wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się w podwarszawskich Markach z weteranami biorącymi udział w zawodach sportowych "Wyzwanie weterana".

W trakcie swojego wystąpienia przypomniał, że w Wojsku Polskim jest ponad 31 tys. żołnierzy weteranów, a ponad 800 weteranów jest poszkodowanych. "Zadaniem państwa jest zapewnienie opieki tym ludziom" - mówił.

W tym kontekście nawiązał do znowelizowanej kilka lat temu ustawy o weteranach, która - jak zaznaczył - przez samych weteranów została określona jako "najlepsza w Europie".

Szef MON poinformował jednocześnie, że rządzący chcą pójść jeszcze krok dalej. "Przygotowaliśmy kolejną nowelizację tej ustawy polegającą na tym, aby dodatek finansowy dla żołnierzy weteranów był wypłacany nie tylko tym żołnierzom, którzy już odeszli ze służby, ale również tym, którzy wciąż służą w szeregach Wojska Polskiego" - powiedział.

Wicepremier zapewnił, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. "Chodzi o to, żeby docenić tych żołnierzy, którzy przecież za Polskę narażali swoje życie i zdrowie, służąc na misjach poza granicami kraju" - powiedział. Akcentował, jak bardzo ważna jest służba, co widać w kontekście bieżących wydarzeń na Ukrainie.

Błaszczak zaznaczał, że podstawowym zadaniem polskich władz jest wzmacnianie i budowanie siły Wojska Polskiego. "I to robimy" - zadeklarował.

Wicepremier dziękował również żołnierzom WP i życzył powiedzenia wszystkim uczestnikom sobotnich zawodów.

