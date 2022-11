Wicepremier Błaszczak: więcej będzie ludzi, którzy wstąpią do Wojska Polskiego niż z niego odejdą

Więcej będzie przyjęć, więcej będzie ludzi, którzy wstąpią do Wojska Polskiego niż z niego odejdą - powiedział we wtorek w rozmowie z Polsat News wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Błaszczak pytany we wtorek w Polsat News o liczebność polskiego wojska i zmiany w liczeniu żołnierzy odpowiedział, że na tę chwilę w Polsce jest 150 tys. ludzi "pod bronią".

"Zachęcamy młodych ludzi do wstępowania do Wojska Polskiego. 4560 złotych to jest uposażenie za pierwszy miesiąc służby. Młodzi ludzie do 26. roku życia, na podstawie decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie płacą podatku dochodowego, a więc cała ta kwota trafia do ich kieszeni" - wskazał.

Zwrócił także uwagę na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. "To służba składająca się z dwóch etapów. Pierwszy to szkolenie podstawowe, 28 dni, zakończone przysięgą wojskową. Drugi etap to szkolenie specjalistyczne, podczas którego ci żołnierze stają się żołnierzami zawodowymi" - wyjaśnił.

Pytany o możliwą falę odejść w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym odpowiedział, że zapewne taka fala będzie m.in. dlatego, że służba, w tym służba na granicy polsko-białoruskiej, była trudna. Jednak, jak ocenił, takie są wyzwania stojące przed polskim wojskiem.

"Więcej będzie przyjęć, więcej będzie ludzi, którzy wstąpią do wojska polskiego niż z niego odejdą. Z całą pewnością (bilans - przyp. red.) będzie dodatni" - zapewnił Błaszczak.

"DGP" w poniedziałek 7 listopada informował o zmianach jakie zaszły w metodologii liczenia żołnierzy. Jak wskazała gazeta, zgodnie z art. 148 i 793 ustawy o obronie Ojczyzny, żołnierze służby kandydackiej na pierwszym roku studiów pełnią służbę w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Po ukończeniu pierwszego roku powołuje się ich do zasadniczej służby wojskowej.

"Jeśli więc jako zawodowych żołnierzy uwzględnimy studentów uczelni wojskowych po ukończeniu pierwszego roku, czego w poprzednich latach nie robiono, to widać, że liczba żołnierzy zawodowych rośnie i jest o prawie 2,5 tys. wyższa niż jeszcze rok temu. Ale gdy posłużymy się tą samą metodologią liczenia co w latach poprzednich, to okazuje się, że rok do roku ubyło prawie 1,5 tys. żołnierzy zawodowych" - wskazał "DGP".

Minister Obrony Narodowej pytany był również o finansowanie modernizacji wojska. "To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, w związku z tym konsekwentnie będziemy rozwijać Wojsko Polskie, zarówno jeśli chodzi o nowoczesną broń, jak i liczebność" - odpowiedział.

Jak zaznaczył, wielkim sukcesem jest to, że pierwsze czołgi zamówione w Korei Południowej - K2 Black Panther i armatohaubice K9 Thunder za miesiąc będą w Polsce. "Te czołgi K2 i armatohaubice K9 trafią do 16. Dywizji Zmechanizowanej, a więc będą w województwie warmińsko-mazurskim. To jest bardzo ważne miejsce na mapie Polski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo" - dodał.

Dopytywany o sposoby finansowania modernizacji odpowiedział, że nie tylko obligacje stanowią instrumenty finansowe, ale są też inne narzędzia. "Mogę uspokoić opinię publiczną, że finansowanie modernizacji Wojska Polskiego nie jest w żaden sposób zagrożone. (...) Już niedługo przedstawimy opinii publicznej rozwiązanie tej sprawy, jest ono już przygotowane" - zapowiedział.