Wicepremier Błaszczak: wzmacniamy wojsko w całym kraju, ale szczególnie we wschodniej części

"Wzmacniamy wojsko w całym kraju, ale szczególnie we wschodniej części, a więc także w województwie warmińsko-mazurskim. Rozbudowujemy 16. Dywizję Zmechanizowaną, której dowództwo mieści się w Olsztynie" - powiedział w rozmowie z Gazetą Olsztyńską wicepremier Mariusz Błaszczak.

Dodał, że przywracane są do życia jednostki, które zostały zlikwidowane na przykład w Ostródzie w 2011 roku. Powoływane są też nowe, jak chociażby jednostka w Olecku, która będzie stanowiła część 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z siedzibą w Węgorzewie. Jednostka ta będzie wyposażona w armatohaubice K9, polskie armartohaubice Krab oraz artylerię, która będzie pozyskiwana konsekwentnie na rzecz Wojska Polskiego.

"W Orzyszu, w 15. Brygadzie Zmechanizowanej, jeszcze w tym roku będziemy mieli Himarsy, czyli artylerię rakietową o zasięgu do 300 kilometrów, która tak skutecznie sprawdza się w rękach Ukraińców" - ocenił szef resortu obrony.

Pytany o ostatnie działania ABW, która rozbiła grupę szpiegowską działającą na rzecz Rosji, odpowiedział, że wszyscy obywatele powinni zachować czujność. "Przede wszystkim należy zachować ostrożność i zainteresować się w sytuacji, w której widzimy dziwne zachowanie kogoś, kto na przykład fotografuje infrastrukturę wojskową albo przerzut wojska. Wówczas zawsze należy reagować, chociażby zgłaszając sprawę na policję. Nie zostawiajmy tego samemu sobie, dlatego że jest to ważne dla naszego bezpieczeństwa. Mamy świadomość agresywnej polityki rosyjskiej, państwa, które napadło Ukrainę" - wskazał wicepremier Błaszczak.

Podkreślił także, że celem I edycję Targów Służby i Pracy, było zachęcenie młodych ludzi, aby przystąpili do Wojska Polskiego.

"Wyniki są obiecujące. Jestem pod wrażeniem rozmów z młodymi ludźmi w Olsztynie. To patrioci, którzy chcą wstępować do Wojska Polskiego, także dlatego, że uważają, iż służba w Wojsku Polskim stanowi szansę dla ich indywidualnego rozwoju. Jeżeli ktoś jest pracowity i ambitny, naprawdę bardzo wiele może osiągnąć w Wojsku Polskim. W zasadzie można powiedzieć z angielska +The sky is the limit+" - ocenił szef resortu obrony Mariusz Błaszczak.