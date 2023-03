Wicepremier Błaszczak: zapraszam do Wojska Polskiego

Wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, co będą robić w przyszłości, zapraszam do przystąpienia do Wojska Polskiego - mówił w sobotę w TVP wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak był w sobotę gościem "Wiadomości" w TVP. Wypowiadał się m.in. na temat dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej.

"Różni geostratedzy mówili, że liczne Wojsko Polskie nie jest potrzebne, że wystarczą małe siły, tylko dobrze wyćwiczone. Dobrze wyćwiczone siły są oczywiście konieczne, ale wojsko musi być liczne. Wczoraj byłem na przysiędze Wojska Polskiego w Olsztynie. 550 żołnierzy Wojska Polskiego z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i z terytorialnej służby wojskowej, jest siła, jest moc. Kiedy ci ludzie zaśpiewali hymn, czuć było siłę" - mówił Błaszczak.

"Zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, co będą robić w przyszłości, do przystąpienia do Wojska Polskiego. Przede wszystkim zapraszam do zawodowej służby wojskowej, ale można łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową, WOT właśnie taką propozycję stanowi" - dodał.

Szef MON przypomniał, że jest przygotowane "25 tysięcy miejsc w dobrowolnej, zasadniczej służbie wojskowej". "Przysięga była wczoraj i dziś, 3300 żołnierzy złożyło przysięgę, poprzedni turnus to 2500, a więc konsekwentnie wzmacniamy liczebnie Wojsko Polskie" - zaznaczył.

Poinformował, że trzy czwarte spośród żołnierzy, którzy złożyli przysięgę, zostanie żołnierzami zawodowymi, a "ci którzy wybrali inną formę swojej aktywności zawodowej są przeszkolonymi rezerwistami, a więc w razie sytuacji kryzysowej wiedzą jak się zachować".

"Zachęcam też wszystkich od 15 roku życia, za zgodą rodziców, do 65 roku życia do skorzystania z naszej oferty +trenuj z wojskiem+, a więc do jednodniowego szkolenia, które pozwala na zaznajomienie się z obsługą broni, na przypomnienie sobie zasad pierwszej pomocy lekarskiej, są także podstawowe zasady dotyczące samoobrony czy też przeżycia w trudnych warunkach. Oby nie było potrzeby skorzystania z takich umiejętności, ale takie umiejętności należy posiadać" - mówił wicepremier.