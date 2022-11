Wicepremier Gliński: ataki na Kościół mają niszczyć naszą wspólnotę

Komentując atak na kierowcę archidiecezji krakowskiej wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że ataki na Kościół są inspirowane przez opozycję i mają niszczyć wspólnotę. Oni po prostu nie chcą, abyśmy się porozumieli – powiedział w Łodzi PAP Gliński.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podczas poniedziałkowej rozmowy z PAP, zwrócił uwagę, że ze strony osób deklarujących poparcie dla opozycji od lat nie słabną ataki na prawicę i Kościół.

"Od dawna obserwujemy takie działania. Pamiętamy, co się działo po zmianie władzy pod koniec 2015 roku. Mieliśmy do czynienia z agresją, dążeniem do konfrontacji fizycznej, na przykład podczas miesięcznic smoleńskich" - przypomniał wicepremier Gliński. Dodał, że teraz tak dzieje się m.in. podczas spotkań PiS. "Pojawiają się tam ludzie zachęcani do agresji w różny sposób, z jednej strony przez liderów opozycji, z drugiej - choćby przez sądy uniewinniające ludzi, którzy obrażają policjantów lub atakują ich fizycznie" - ocenił. "To wszystko prowadzi do anarchizacji państwa, do niszczenia sfery publicznej" - podkreślił.

"Od czasu, kiedy Donald Tusk rozpoczął działalność nastawioną właśnie na agresję, czyli na +ulicę i zagranicę+, zastanawiam się, komu to służy? Komu służy to, że Polacy skaczą sobie do oczu?" - pytał Gliński. "Kto jest zainteresowany, żeby Polska tak wyglądała? Kto jest zainteresowany, aby w debacie publicznej sięgać do takich +argumentów+ jak ostatnio Donald Tusk i Leszek Miller? Jeden sięgnął do karty antysemickiej, drugi - do karty wołyńskiej" - powiedział PAP Piotr Gliński.

Wicepremier przekonywał, że ataki na Kościół są szczególnie groźne. "One zdarzały się już wcześniej, ale teraz są powtarzane" - komentował niedzielny atak w Myślenicach na kierowcę archidiecezji krakowskiej. 30-letni sprawca zadał 56-letniemu mężczyźnie dwa ciosy - jedno w okolice twarzy, a drugie w okolice lewego obojczyka. Stan rannego - jak poinformowała archidiecezja - "jest stabilny". "Ataki te są powtarzane, aby niszczyć naszą wspólnotę, debatę publiczną, szansę porozumienia" - przekonywał wicepremier.

Pytany przez PAP o kontynuację pomocy dla środowisk związanych z kulturą na Ukrainie po rosyjskiej agresji, minister Gliński mówił, że cały czas działa Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, która wspiera ukraińskie instytucje kultury i działania na rzecz ochrony dóbr kultury. "Cały czas pomagamy, w miarę oczywiście naszych możliwości. Mamy kontakt z ukraińskimi instytucjami, muzeami, zwłaszcza na zachodzie Ukrainy. Opiekujemy się także się polskim dziedzictwem, które tam pozostało" - zapewnił szef MKiDN. "Wspieramy wszystkie aspekty obrony Ukrainy, bo wiemy, że Ukraina walczy za nas" - podkreślił.

W poniedziałek wicepremier Gliński wręczył powołanie na stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi Andrzejowi Biernackiemu, który pełnił obowiązki szefa tej placówki od 25 kwietnia tego roku. Andrzej Biernacki jest malarzem, pedagogiem, krytykiem sztuki i publicystą oraz wydawcą. W 1985 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. "Dyrektor Biernacki wygrał konkurs, ma kontrakt trzyletni. Oczekuję od niego realizacji programu, który sformułował konkretnie: muzeum będzie w większym stopniu otwarte na polskich twórców" - tłumaczył minister.